POLÍCIA
Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Vila Verde
Serviço foi suspenso na manhã desta quarta-feira, 27
Por Victoria Isabel
Os ônibus do transporte público deixaram de circular no bairro de Vila Verde, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 27, após uma intensa troca de tiros na região. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).
De acordo com o órgão, os veículos estão seguindo apenas até o ponto em frente a uma farmácia, na Estrada Velha do Aeroporto. Ainda não há previsão para a retomada completa do atendimento no bairro. Agentes da Semob monitoram a situação.
Leia Também:
Tiroteio
De acordo com a Polícia Militar, na madrugada de quarta-feira, 27, guarnições da 49ªCIPM foram acionadas para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Vila Verde. No local, foram realizadas incursões mas nenhuma anormalidade foi avistada.
O policiamento segue reforçado no local, com guarnições da 49ªCIPM e da Operação Gêmeos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes