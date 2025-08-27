Extorsão a turistas com pinturas já levou seis à prisão em Salvador

Pintura corporal - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Neste ano, pelo menos seis pessoas foram presas em Salvador por cobrar valores abusivos em pinturas corporais oferecidas a turistas, principalmente na Barra e no Pelourinho. As vítimas relataram que eram abordadas sem consentimento e coagidas a pagar pelo serviço.

O caso mais recente ocorreu na segunda-feira, 25, quando duas mulheres foram autuadas em flagrante por exigir R$ 400 de duas turistas paraenses, no Centro Histórico. Elas foram levadas à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e seguem à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o g1, desde fevereiro, outros episódios semelhantes já resultaram em prisões. Em um deles, uma turista de Santa Catarina e o filho foram ameaçados por um grupo na Barra. Em outra ocorrência, suspeitos chegaram a desacatar policiais durante a abordagem.

Pintura corporal em Salvador

A pintura corporal, bastante associada ao estilo marcante da Timbalada - grupo fundado em 1991 pelo músico Carlinhos Brown - tornou-se uma prática comum em locais turísticos de Salvador, onde é oferecida aos visitantes como parte da experiência cultural da cidade.