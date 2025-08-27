Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Extorsão a turistas com pinturas já levou seis à prisão em Salvador

Vítimas são coagidas a pagar valores exorbitantes pelo serviço

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 8:56 h
Pintura corporal
Pintura corporal -

Neste ano, pelo menos seis pessoas foram presas em Salvador por cobrar valores abusivos em pinturas corporais oferecidas a turistas, principalmente na Barra e no Pelourinho. As vítimas relataram que eram abordadas sem consentimento e coagidas a pagar pelo serviço.

O caso mais recente ocorreu na segunda-feira, 25, quando duas mulheres foram autuadas em flagrante por exigir R$ 400 de duas turistas paraenses, no Centro Histórico. Elas foram levadas à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) e seguem à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Vila Verde
Zelador incendeia apartamentos no bairro do Rio Vermelho
Homem é morto a tiros após briga de trânsito na BR-324

De acordo com o g1, desde fevereiro, outros episódios semelhantes já resultaram em prisões. Em um deles, uma turista de Santa Catarina e o filho foram ameaçados por um grupo na Barra. Em outra ocorrência, suspeitos chegaram a desacatar policiais durante a abordagem.

Pintura corporal em Salvador

A pintura corporal, bastante associada ao estilo marcante da Timbalada - grupo fundado em 1991 pelo músico Carlinhos Brown - tornou-se uma prática comum em locais turísticos de Salvador, onde é oferecida aos visitantes como parte da experiência cultural da cidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

extorsão pinturas corporais turistas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pintura corporal
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Pintura corporal
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Pintura corporal
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Pintura corporal
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x