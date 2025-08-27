Funcionária é investigada por furtar R$ 33 mil de clientes em loja

Imagens do circuito interno de segurança confirmaram a participação da acusada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 28 anos é alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), suspeita de furtar cerca de R$ 33 mil de uma empresa e de pelo menos dez clientes de uma rede de lojas na Avenida Lauro de Freitas, em Vitória da Conquista.

De acordo com a PC, dez clientes relataram compras não reconhecidas, realizadas com chip e senha em diversos estabelecimentos, além de transações fraudulentas em seus cartões. As investigações apontam que a mulher, funcionária do local, aproveitava o atendimento para trocar os cartões dos clientes, utilizando-os posteriormente em compras indevidas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imagens do circuito interno de segurança confirmaram a presença da investigada nos episódios. Além disso, cartões de alguns clientes foram cancelados e substituídos sem autorização, sendo entregues em endereços obtidos por meio das faturas.

Durante a ação, foi apreendido o celular da investigada, que será encaminhado para perícia. A mulher foi conduzida à unidade policial, onde foi interrogada e responderá em liberdade a inquérito policial pelo crime de furto qualificado, mediante abuso de confiança, fraude ou destreza. Confirmada a autoria, a pena prevista é de dois a oito anos de reclusão.