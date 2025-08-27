Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Reconhecimento Facial localizou mais de 3 mil foragidos na Bahia

Tecnologia está implementada em Salvador e mais 80 municípios do interior do estado

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 9:53 h
Somente em 2025, já são 1.414 capturados
O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) já localizou 3.800 foragidos da Justiça. A tecnologia, implementada em 2019, está presente em Salvador e mais 80 municípios do interior do estado e Região Metropolitana.

Somente em 2025, já são 1.414 capturados, número maior do que o registrado em todo o ano de 2024, com 1.131 presos. Destes criminosos identificados e presos neste ano, 22% eram procurados por roubo, seguido por homicídio (13%) e tráfico de drogas (10%). Estupradores (6%), criminosos procurados por furto (3%) e porte ilegal de arma de fogo (2%) também estão na lista.

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP também é utilizado durante festas e eventos na capital e interior do estado. Somente no último Carnaval, 55 criminosos foram localizados por meio dos equipamentos instalados nos Portais de Abordagem. Na Micareta de Feira e nos festejos juninos, a tecnologia identificou, respectivamente, 13 e 26 suspeitos, além de quatro no Festival Virada Salvador.

Últimas prisões

Em Itabuna, no sul baiano, nesta terça-feira, 26, as câmeras inteligentes da SSP localizaram um foragido procurado pelo crime de violência contra a mulher. Já em Paulo Afonso, a Polícia Militar capturou o fugitivo após ele passar por um dos pontos monitorados na cidade. Ele era procurado pelo crime de homicídio.

x