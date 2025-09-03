Investigado por mortes e tráfico, líder de facção é preso na RMS

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem com longa ficha criminal voltou a ser alvo da polícia. Ele foi localizado no bairro Phoc II, em Camaçari, durante uma operação realizada na manhã de terça-feira, 2. Acusado de integrar uma facção que atua na Região Metropolitana de Salvador, o suspeito tinha contra si dois mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídio.

A trajetória criminosa do preso remonta a 2012. Naquele ano, ele participou de um ataque brutal em Cajazeiras, Salvador, que terminou na morte de Deijiane Ferreira Lima. Outra mulher também foi atingida, mas sobreviveu após reagir e conseguir escapar. As investigações revelaram que o crime estava diretamente relacionado à guerra entre grupos rivais pelo domínio do comércio de drogas.

De lá para cá, o homem é apontado como envolvido em outros assassinatos em Camaçari, todos ligados à mesma disputa territorial. Para a polícia, a prisão representa um golpe em uma rede que mantém a violência ativa na região.

Após a captura, equipes da 18ª Delegacia Territorial conduziram o investigado para a unidade, onde passou por exames e segue custodiado, aguardando decisão da Justiça.