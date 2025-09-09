Delegada é sequestrada e roubada na orla de Salvador

Orla de Salvador - Foto: Reprodução / Google Street View

Uma delegada foi sequestrada e teve os pertences roubados durante uma ação criminosa na tarde desta terça-feira, 9, no bairro de Piatã, orla de Salvador.

Segundo apuração do Portal A TARDE, a ação ocorreu por volta das 14h, nas proximidades do Atakadão Atakarejo, em Patamares. Armados, os criminosos renderam a delegada, a colocaram dentro do próprio carro e roubaram seus pertences. Entre os itens levados estão o celular e a arma da vítima.

Os suspeitos circularam no veículo com a delegada até a região da Luís Eduardo Magalhães, tentando realizar transferências bancárias. Informações preliminares apontam que a delegada teria relatado esquecimento e demonstrado nervosismo durante a ação. No entanto, a informação ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

Liberação

Após rodarem com a vítima, os criminosos decidiram liberá-la ainda na Avenida Luís Eduardo Magalhães. Assim que foi solta, a delegada conseguiu pedir apoio a uma guarnição da 1ª CIPM e foi conduzida para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com a DRFRV, a caminhonete Ford/Ranger foi localizada poucas horas depois, na região do Retiro, e encaminhada para perícia. Apesar do susto, a delegada não ficou ferida e nenhum suspeito foi preso.

Em nota, a Polícia Civil informou ao Portal A TARDE que “a investigação está em andamento e mais informações não serão divulgadas no momento, para preservar o sigilo policial necessário”.