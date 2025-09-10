Jerônimo almoça com deputados. No cardápio, a secretaria da ponte

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Dos 63 deputados baianos, 43 se alinham com o governo e deles 33 estavam ontem no almoço com Jerônimo, que teve como item principal do cardápio a criação da Secretaria Estadual para Assuntos do Sistema Rodoviário e da Ponte, a Seponte.

O clima foi descontraído, teve até pausa para cantar parabéns pra você em homenagem ao deputado Raimundinho da Jr (PL), o aniversariante do dia. Mas o pano de fundo falou mais alto. Ao tomar a iniciativa, Jerônimo mostra que a ponte Salvador-Itaparica é a grande obra que vai dar o tom na campanha de 2026.

A oposição faz tudo para botar gosto ruim na ponte, vezes até dizendo que duvida que ela saia. E Jerônimo tem nela a vedete do mix de obras que o governo realiza.

FIPE – Semana passada, Jerônimo entrou na ciranda do tiroteio no entorno da ponte ao classificar de ‘fake’ problemas elencados no relatório elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em agosto, contratada pelo próprio governo para auxiliar no monitoramento gerencial da Parceria Público-Privada (PPP).

A Fipe acompanha diversas áreas do projeto, como o cronograma, projeto de engenharia, licenciamento ambiental, desapropriações e gestão socioambiental.

É algo gigantesco, coisa que, ao entrar no debate da forma como ele entrou, mostrou que não tem o domínio pleno da imensidão dos impactos da obra. É por isso que a Seponte vem aí.

Ivana muda regra e tira de pauta projetos de deputados faltosos

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia, arranjou uma forma bastante singular de punir deputados ausentes, um problema frequente: os projetos serão retirados de pauta quando os autores não estiverem no plenário.

O princípio começouavigorar ontem. Ao todo, foram votados 19 projetos (inclusos os do Executivo), sendo que cinco foramretirados de pauta por ausência dos autores. Um dos que teve projeto retirado foi Radiovaldo Costa (PT),que chegouatrasado. Mas ficou tranquilo.

– A conduta da presidente é justa, faz parte do jogo. Alan Sanches (UB) disse que é plenamente a favor.

– Nas próximas sessões, vamos cobrar que o mesmo rigor seja mantido.

Na Alba, a ausência de deputados nas sessões em plenário sempre foi problema, até em votações importantes.

Renato Costa, a unanimidade

O deputado Pancadinha (Pode) marcou um golaço ontem. Aprovoua entregadaComenda 2 de Julho para o médico Renato Costa, 84 anos, vice-prefeito de Itabuna entre 1989 e 1992, duas vezes deputado estadual de 1995 a 2003.

A questão é que Renato Costa, médico ainda na ativa, é uma figura tão querida quanto respeitada por servidores mais antigos da Alba e também pelos colegas que o conhecem.

Tati Viana, a natureza é a grande fonte de inspiração

Filha de Cícero Dantas, parte da infância vivida em Poço Verde, Sergipe, e também Rio Real, e formada em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da UFBA, Tati Viana é a imperatriz da banda artista na entrada da Alba, esta semana, com a exposição “Quando a Natureza se torna espelho”, na qual reproduz pássaros em quadros que mais parecem fotografias.

Aos 41 anos, Tati diz que desde criança desenha, pinta e esculpe em cerâmica. Hoje, ela mantém o ateliê na Colina A, em Patamares, com uma vastidão de obras. Quantas já produziu ao longo da carreira?

– Não sei. Umas mil, talvez. Seja como for, o trabalho é um mergulho poético.

REGISTROS

Congresso ABM

A Associação Bahiana de Medicina (ABM) realiza amanhã e sexta o seu XX Congresso, tendo como tema o Transtorno do Espectro Autista. Hélio Braga, diretor científico da ABM, diz que o tema está ganhando destaque nos últimos tempos.

SAC 30 anos

Os 30 anos do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) serão comemorados amanhã (15h) em sessão especial na Alba. A proposta é da própria presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD).

Energia limpa

Também amanhã, mas pela manhã (das 9 às 12h), acontece no plenarinho, das 9h às 12h, o debate Energia e Defensores Climáticos na Bahia, proposto pelo deputado Marcelino Galo (PT). A ideia é dissecar a chamada energia limpa, especialmente fotovoltáica e eólica, em franco desenvolvimento.

Sinobelino Dourado

América Dourada, na região de Irecê, famosa por ser uma cidade muito festeira, viveu um início de semana de tristeza. O médico urologista Sinobelino Dourado, primeiro prefeito da cidade, emancipada em 1985, faleceu anteontem. Aos 72 anos, ele vinha enfrentando problemas renais, inclusive fazendo hemodiálise.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS