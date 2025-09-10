Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Senac abre inscrições para 500 vagas de cursos técnicos gratuitos; veja lista

Oportunidades são para pessoas de baixa renda que buscam mais chances no mercado de trabalho

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/09/2025 - 13:43 h | Atualizada em 10/09/2025 - 16:53
Cursos gratuitos são oferecidos pelo Senac
Quem deseja conquistar uma formação profissional sem custos já pode se inscrever em uma das 500 vagas gratuitas oferecidas pelo Senac em cursos técnicos on-line.

As oportunidades fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado para pessoas de baixa renda que buscam mais chances no mercado de trabalho.

As vagas estão distribuídas apenas entre sete estados do país: Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Roraima, São Paulo, Tocantins.

Quem pode participar?

Para se candidatar, é necessário atender a alguns critérios:

  • Ter idade mínima compatível com o curso escolhido (a partir de 15 anos, dependendo da área);
  • Estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa;
  • Possuir renda familiar per capita de até dois salários mínimos;
  • Realizar a inscrição com autodeclaração de baixa renda.

Áreas de formação disponíveis

As vagas contemplam diferentes áreas, oferecendo opções variadas de capacitação profissional. Entre os cursos técnicos estão:

  • Administração
  • Desenvolvimento de Sistemas
  • Logística
  • Recursos Humanos
  • Segurança do Trabalho
  • Contabilidade
  • Meio Ambiente
  • Qualidade
  • Transações Imobiliárias

Inscrições e calendário

As inscrições já estão abertas e seguem até 30 de setembro, exclusivamente pelo site do Senac. A informação foi divulgada pelo site Catraca Livre.

A lista com os aprovados será divulgada em 30 de outubro, e as aulas terão início em 17 de novembro.

Além do formato on-line, os alunos contarão com suporte presencial durante a formação, ampliando o acompanhamento pedagógico e a interação com a instituição.

