Comprar na feira é sustentável? Veja dicas no ‘Descomplicando a Sustentabilidade'
Episódio desta quarta, 10, mostra como evitar desperdício e apoiar produtores locais
Você já se perguntou se comprar na feira é realmente uma atitude sustentável? No episódio desta quarta-feira, 10, do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra as vantagens e os motivos que vão muito além do preço mais em conta.
Na feira, a maior parte dos produtos vem direto da agricultura familiar e de produtores da região, o que significa menos tempo de transporte, menor uso de embalagens plásticas e redução nas emissões de carbono. Além disso, apoiar a produção local fortalece a economia da comunidade e garante alimentos mais frescos e nutritivos.
Outro benefício é a variedade de alimentos da estação, que demandam menos recursos naturais para serem cultivados, além de incentivar uma alimentação mais saudável e diversificada.
Para ir à feira, o ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ também traz algumas dicas práticas:
- Leve sua ecobag ou sacolas reutilizáveis;
- Faça uma lista de compras antes de sair de casa;
- Compre apenas o que for consumir;
- Dê preferência aos produtores locais.
