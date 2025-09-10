Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Comprar na feira é sustentável? Veja dicas no ‘Descomplicando a Sustentabilidade'

Episódio desta quarta, 10, mostra como evitar desperdício e apoiar produtores locais

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 10:00 h
Feira de São Joaquim em Salvador
Feira de São Joaquim em Salvador -

Você já se perguntou se comprar na feira é realmente uma atitude sustentável? No episódio desta quarta-feira, 10, do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra as vantagens e os motivos que vão muito além do preço mais em conta.

Na feira, a maior parte dos produtos vem direto da agricultura familiar e de produtores da região, o que significa menos tempo de transporte, menor uso de embalagens plásticas e redução nas emissões de carbono. Além disso, apoiar a produção local fortalece a economia da comunidade e garante alimentos mais frescos e nutritivos.

Outro benefício é a variedade de alimentos da estação, que demandam menos recursos naturais para serem cultivados, além de incentivar uma alimentação mais saudável e diversificada.

Para ir à feira, o ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ também traz algumas dicas práticas:

  • Leve sua ecobag ou sacolas reutilizáveis;
  • Faça uma lista de compras antes de sair de casa;
  • Compre apenas o que for consumir;
  • Dê preferência aos produtores locais.

O episódio completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

alimentos economia da comunidade educação socioambiental Feira sustentabilidade

