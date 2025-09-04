Menu
EDUCAÇÃO
SUSTENTABILIDADE

Confira dicas para reciclar papel em casa, na escola e no trabalho

Sugestões do ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ mostram como economizar recursos e ajudar o meio ambiente

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 8:00 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

A reciclagem de papel é uma das formas mais simples e eficazes de economizar energia, reduzir o consumo de água e preservar árvores que levariam anos para crescer. Presente em embalagens, cadernos e no dia a dia de casas, escolas e escritórios, o papel pode ganhar uma “nova vida” quando descartado corretamente, segundo novo vídeo do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

Disponível no perfil @atardeeducacao no Instagram, a coordenadora de projetos educacionais do Grupo, Berta Cunha, explica como pequenos gestos mudam o cenário.

“Em casa, dá pra começar separando jornais, caixas de papelão e cadernos usados. Mas atenção: papel engordurado, como caixa de pizza suja, não vai para a reciclagem. Na escola, o ideal é incentivar os alunos a usar os dois lados da folha, reaproveitar rascunhos e criar pontos de coleta de papel para que tudo siga para a reciclagem”, disse.

Nos escritórios, a orientação é “imprimir só o necessário e usar folhas digitais sempre que possível faz muita diferença. E claro: separar contratos antigos, documentos sem uso e papéis de impressora para a coleta seletiva".

Vale destacar ainda que quando o material é separado corretamente, ele pode ser enviado para cooperativas e empresas que realizam triagem e encaminham os resíduos ao local certo.

Na indústria, o papel passa por uma série de etapas, como:

  • Triagem e separação por tipo e qualidade;
  • Desintegração em água, formando uma pasta de celulose;
  • Limpeza da pasta para retirada de tintas e impurezas;
  • Refinação e secagem, até que a massa vire papel novamente.

O vídeo com todas as dicas está disponível no perfil @atardeeducacao.

Tags:

caixas de papelão Jornais reciclagem de papel sustentabilidade

