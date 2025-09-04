SUSTENTABILIDADE
Confira dicas para reciclar papel em casa, na escola e no trabalho
Sugestões do ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ mostram como economizar recursos e ajudar o meio ambiente
Por Redação
A reciclagem de papel é uma das formas mais simples e eficazes de economizar energia, reduzir o consumo de água e preservar árvores que levariam anos para crescer. Presente em embalagens, cadernos e no dia a dia de casas, escolas e escritórios, o papel pode ganhar uma “nova vida” quando descartado corretamente, segundo novo vídeo do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.
Leia Também:
Disponível no perfil @atardeeducacao no Instagram, a coordenadora de projetos educacionais do Grupo, Berta Cunha, explica como pequenos gestos mudam o cenário.
“Em casa, dá pra começar separando jornais, caixas de papelão e cadernos usados. Mas atenção: papel engordurado, como caixa de pizza suja, não vai para a reciclagem. Na escola, o ideal é incentivar os alunos a usar os dois lados da folha, reaproveitar rascunhos e criar pontos de coleta de papel para que tudo siga para a reciclagem”, disse.
Nos escritórios, a orientação é “imprimir só o necessário e usar folhas digitais sempre que possível faz muita diferença. E claro: separar contratos antigos, documentos sem uso e papéis de impressora para a coleta seletiva".
Vale destacar ainda que quando o material é separado corretamente, ele pode ser enviado para cooperativas e empresas que realizam triagem e encaminham os resíduos ao local certo.
Na indústria, o papel passa por uma série de etapas, como:
- Triagem e separação por tipo e qualidade;
- Desintegração em água, formando uma pasta de celulose;
- Limpeza da pasta para retirada de tintas e impurezas;
- Refinação e secagem, até que a massa vire papel novamente.
O vídeo com todas as dicas está disponível no perfil @atardeeducacao.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes