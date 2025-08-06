Saiba a maneira ideal de descartar o seu lixo eletrônico

Lixo eletrônico, pilhas, baterias - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Smartphones, tablets, computadores, televisores, câmeras digitais e videogames são alguns exemplos de aparelhos eletrônicos que integram a rotina das pessoas. Mas, ao chegarem ao fim da vida útil, surge uma dúvida: como descartar corretamente o lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo?

O ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 6, mostra que além de impactar a saúde pública devido aos metais pesados, os e-lixos geram danos ao meio ambiente através da contaminação de solos, lençóis freáticos e os organismos da fauna e da flora e, além disso, reduz o tempo de vida dos aterros sanitários.

O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), “The Global E-waste Monitor 2024”, mostrou que, em 2022, foram atingidas 62 milhões de toneladas desses materiais descartados, representando um aumento expressivo de 82% em relação a 2010.

O que fazer?

Se os resíduos pararam de funcionar, danificou ou não tem mais utilidade, é necessário fazer o descarte correto para que os componentes químicos dos objetos não se tornem prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde humana. Em Salvador, há Ecopontos que recebem pequenos eletrônicos, como os localizados na Boca do Rio, Ondina, Itapuã e Fazenda Grande do Retiro.

Além disso, é possível encontrar coletores em lojas de eletrodomésticos, operadoras de telefonia e farmácias que participam de campanhas de reciclagem.

Essas e outras dicas do ‘Descomplicando a Sustentabilidade’ podem ser encontradas no Instagram @atardeeducacao.