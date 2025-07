Saiba como fazer o descarte correto do óleo de cozinha - Foto: New Africa/Shutterstock

Parece inofensivo, mas o óleo de cozinha usado, quando descartado de forma incorreta, é responsável por sérios danos ao meio ambiente. Jogar o resíduo no ralo da pia ou diretamente no lixo comum pode provocar a contaminação do solo, poluição da água potável e até entupimento dos sistemas de esgoto.

Na edição desta quarta-feira, 2, o quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, mostra orientações práticas para o descarte responsável do óleo de cozinha. O vídeo completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Como descartar corretamente?

Passo 1:

Depois de utilizar o óleo, espere esfriar completamente. Utilize uma peneira ou coador para retirar pedaços de alimentos que tenham restado;

Passo 2:

Armazene o óleo em uma garrafa pet limpa e com tampa. Reserve em um local limpo e protegido de luz;

Passo 3:

Quando a embalagem estiver cheia, é só levar a um dos pontos de coleta cooperativa ou projetos de reciclagem.

Sobre o quadro

'Descomplicando a Sustentabilidade' é um quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que faz parte do Eixo Socioambiental e busca promover a conscientização e o engajamento do público sobre práticas sustentáveis. A cada episódio, especialistas, ativistas e profissionais de diversas áreas compartilham no Instagram @atardeeducacao, conhecimentos e hábitos para um futuro mais sustentável.