UCSal realiza exposição com documentos inéditos sobre a participação da Igreja na Independência da Bahia

Acervo conta com mais de 15 mil metros lineares de documentos históricos - Foto: Divulgação

O Laboratório de Conservação e Restauração Reitor Eugênio Veiga (LEV), da Universidade Católica do Salvador (UCSal), promove a exposição “A Igreja nas lutas da Independência da Bahia”, que reúne documentos inéditos e de grande relevância histórica. A iniciativa acontece entre os dias 30 de junho e 04 de julho, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Com um acervo composto por mais de 15 mil metros lineares de documentos históricos, o LEV conserva registros da vida religiosa e da burocracia eclesiástica baiana desde 1551. Reconhecido nacionalmente como espaço de ensino, pesquisa e extensão, o laboratório já recebeu pesquisadores de diversas partes do mundo.

A exposição destaca o papel fundamental da Igreja Católica em momentos cruciais da história do Brasil, como a Independência da Bahia, a Abolição da Escravidão e a Proclamação da República. A ação é fruto de uma parceria firmada em 2001 entre a UCSal e a Arquidiocese de São Salvador para a guarda e preservação dos arquivos históricos da instituição.

“Esse acervo guarda a memória do próprio povo brasileiro”, afirma o reitor da UCSal, Deivid Lorenzo.

Deivid Lorenzo, reitor da Universidade Católica de Salvador (UCSal) | Foto: Divulgação

O reitor ressalta ainda como a diversidade dos documentos permite refletir sobre a história e repensar o futuro do país.

Há registros de relações escravocratas, de gênero, etárias e étnicas, que revelam e ressignificam as dinâmicas sociais do nosso país. Prof. Dr. Deivid Lorenzo - Reitor da UCSal

Carta de Alforria do escravizado Conrado concedida pelo Vigário Antônio Martins da Silva Teles (1887) | Foto: Divulgação

Segundo Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, coordenador do LEV: “A missão do laboratório é conservar essas obras que testemunham séculos de memória religiosa, social e política do Brasil.”

Arquivos inéditos e marcos da história brasileira

Entre os documentos que compõem a exposição estão fotos, registros de denúncias e crimes, plantas de igrejas antigas do Brasil, partituras de música do século XIX, entre outros materiais inéditos.

“Estamos sempre buscando promover exposições temáticas a partir dos achados do nosso acervo, valorizando a história da Bahia e do Brasil”, afirma Álvaro.

Álvaro Pinto Dantas, coordenador do LEV | Foto: Divulgação

Um dos documentos mais antigos é um registro de batismo da freguesia de Nossa Senhora de Paripe. Além disso, a mostra apresenta registros sobre a atuação da Igreja no movimento de 2 de Julho, data símbolo da Independência da Bahia.

A Igreja atuou como força mobilizadora e legitimadora do processo libertário, influenciando líderes e a população local Prof. Dr. Álvaro Pinto Dantas - Coordenador do LEV

Dantas ressalta ainda que a exposição busca também valorizar o papel da sociedade civil como um todo. “A Igreja esteve presente enquanto povo — ao lado dos indígenas, dos escravizados e de toda a sociedade — no enfrentamento dos grandes marcos históricos nacionais”, acrescenta.

Momentos marcantes e personagens históricos

A exposição também traz registros das leituras da Lei Áurea realizadas nas missas, para garantir que toda a população, inclusive os senhores de escravos, tivesse ciência do novo decreto. Além disso, destaca o período da Proclamação da República e a transição para o Estado laico.

Discurso de D. Luís Antônio dos Santos no dia da assinatura da Lei Áurea (13 de maio de 1888) | Foto: Divulgação

Entre os destaques, está a certidão de Maria Quitéria, heroína baiana da Independência, e documentos que mostram a atuação de religiosos na defesa dos direitos dos escravizados, além dos debates internos da Igreja sobre a escravidão, refletindo as tensões da época.

Certidão de óbito de Maria Quitéria (1853) | Foto: Divulgação

“Essa exposição é um convite ao público para conhecer mais profundamente a história do Brasil e da Bahia, por meio de documentos preservados pelo LEV, que ajudam a compreender a complexa relação entre religião e política nas grandes transformações do país”, conclui Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, .

Um convite ao conhecimento

A exposição é uma oportunidade rara para o público ter acesso a documentos inéditos e compreender, por meio dos registros da Igreja, a complexa relação entre religião, política e transformação social no Brasil.

“O que oferecemos à comunidade é uma vivência histórica única, que une conhecimento, memória e reflexão. O LEV é o único laboratório de arquivo histórico da Bahia com esse porte e relevância”, destaca o reitor Deivid Lorenzo.

Vestibular UCSal 2025.2 com inscrições abertas

A UCSal está com inscrições abertas para os cursos de graduação com início no segundo semestre de 2025.

“A experiência na UCSal vai muito além da sala de aula. É uma formação acadêmica de excelência, aliada à pesquisa, história e compromisso com a transformação social”, afirma o reitor.

Mais informações e inscrições: https://inscricao.ucsal.br