Creche Caminho do Saber é revitalizada e entregue em Candeias

Creche Caminho do Saber - Foto: Divulgação/Prefeitura de Candeias

A Creche Caminho do Saber, no Distrito da Colônia, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador, foi entregue à população totalmente revitalizada. Com um investimento superior a R$ 3 milhões, a unidade de tempo integral tem capacidade para atender quase 200 alunos com faixa etária entre um a cinco anos.

“Quando fazemos uma entrega desse porte, não é do prefeito, é do povo. Quem está ganhando é a cidade. Com essa creche, vocês pais vão sair para trabalhar, sabendo que seus filhos estarão num equipamento de qualidade, com segurança e principalmente cuidado e carinho, porque era isso que eu gostaria que a minha tivesse se ela aqui viesse estudar”, afirmou o prefeito da cidade, Eriton Ramos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Creche Caminho do Saber | Foto: Divulgação/Prefeitura de Candeias

O novo equipamento educacional conta com 11 salas climatizadas, sala multiúso, almoxarifado, lactário, fraldário, banheiros, brinquedoteca, lavanderia, cozinha, despensa, pátio coberto, refeitório, entre outros espaços.

O secretário municipal de Educação, Gilvanei Pereira, destacou a qualidade das instalações da nova unidade, que, segundo ele, não deixa a desejar em comparação com nenhuma estrutura particular.

Creche Caminho do Saber | Foto: Divulgação/Prefeitura de Candeias

“Você pode entrar nas escolas particulares e não vai encontrar equipamento com essa qualidade que estamos entregando hoje. Portanto, cuidem dessa creche, ela é um patrimônio das crianças da Colônia e dos distritos vizinhos. Isso é sonhar grande para o povo da cidade, porque muitos que já passaram por aqui sonharam o papel menor ou pior”, destacou.

Emocionada, a professora e uma das fundadoras da Creche, Marolina Viturina, lembrou do passado de dificuldade na antiga estrutura.

“Muitos prefeitos passaram por aqui e não enxergaram a Colônia. Esse prédio aqui não tinha porta, não tinha janela, e hoje, quando falamos em lactário, eu lembro que já troquei criança em cima da tampa do tanque, porque não tinha onde colocar. Passa um filme na cabeça, porque essa comunidade lutou para que esse sonho fosse realizado”, finalizou.