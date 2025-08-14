Candeias celebra 67 anos de emancipação política

Vista panorâmica de Candeias - Foto: Rafael dos Anjos

O município de Candeias, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), celebra nesta quinta-feira, 14, 67 anos de emancipação política. Para marcar a data, a cidade promete uma festa à altura de sua história e tradição cultural, levando à Arena de Shows do Centro de Abastecimento o ritmo que nasceu em seu território: o arrocha.

Três grandes nomes da música já estão confirmados: Tayrone, Theuzinho e Pablo, que apresenta o novo projeto “A Bodega do Pablo”. O evento pretende reunir mais de 30 mil pessoas. No palco da Bodega, Pablo contará com participações especiais de Silfarley, Asas Livres e Nenho.

A comemoração começa às 6h, com a tradicional alvorada de fogos. Às 8h, acontece o hasteamento das bandeiras de Candeias, da Bahia e do Brasil. Logo em seguida, o prefeito Eriton Ramos (PP) e sua comitiva participam da Missa Solene, às 9h, no Santuário de Nossa Senhora das Candeias. O momento cívico será encerrado às 10h30, na Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores.

Já no final da tarde os shows terão início com apresentação de Theuzinho. Tayrone e Pablo se apresentam nas horas seguintes:



Theuzinho - 17h

Tayrone - 19h

Bodega do Pablo - 21h

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Eriton destacou que celebrar os 67 anos de Candeias é mais do que comemorar uma data histórica: é reconhecer a trajetória de um povo que superou desafios.

“Estamos diante de uma oportunidade de olhar para trás com orgulho, para o presente com responsabilidade e para o futuro com esperança, garantindo que, quando chegarmos aos 70 anos, Candeias esteja ainda mais estruturada, moderna e inclusiva”, disse.

Segundo o chefe do poder executivo municipal, Candeias se consolidou como referência regional em áreas como gestão pública, educação, saúde, infraestrutura, cultura e lazer, e hoje atua como polo estratégico na RMS.

“Os serviços públicos que implementamos aqui nos últimos anos se tornaram referências para as cidades vizinhas, principalmente nos programas sociais, no apoio aos jovens, cursos de capacitação, além de sermos a cidade com o maior número de obras da Região Metropolitana atualmente. Temos aqui em Candeias este ano a entrega do 4º Complexo de Esporte e Lazer e o início do 5º em um dos maiores distritos de nossa cidade que é Passagem dos Teixeiras”, ressaltou.

Eriton Ramos também enfatizou que a cidade vem atraindo novos investimentos, com estratégias baseadas em infraestrutura de qualidade, ambiente de negócios seguro e estímulo à geração de empregos. O plano “Candeias 70+” prevê ações de tecnologia, sustentabilidade e inovação, além da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que vai nortear a cidade para o crescimento nos próximos 10 anos.

Entre as melhorias implementadas, o prefeito destacou que, nestes primeiros oito meses do ano, foram iniciadas ou concluídas obras que somam mais de R$25 milhões. Entre elas: o Novo Complexo de Esporte e Lazer da Nova Candeias, que contará com a nova sede da Clínica da Mulher; o novo Centro de Reabilitação e o Posto de Saúde da Família; a reforma da maternidade do Hospital José Mário dos Santos; a nova Policlínica da Pitanga, com quase 20 especialidades; e a entrega de mais de 32 casas no distrito de Menino Jesus, cumprindo o compromisso do projeto “Vida Nova”.

“Também avançamos com praças requalificadas, cobertura de quadras, novas academias de saúde e ordens de serviço para creches e equipamentos esportivos na sede e nos distritos”, acrescentou.

Na educação, os investimentos incluem a construção e reforma de escolas e creches, ampliação da rede de ensino integral, distribuição de tablets para alunos e notebooks para professores, além de bibliotecas e cardápio nutricional renovado.

Para os próximos anos, o prefeito afirmou que o compromisso é entregar, até 2028, uma cidade mais inteligente, sustentável e inclusiva. “O Candeias 70+ vai guiar nossas ações em áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, mobilidade e geração de emprego [...] Queremos fortalecer a economia local, melhorar indicadores sociais e consolidar Candeias como referência em qualidade de vida na Bahia”, concluiu.