Prêmio 'EcoInovar 2025' abre inscrições para projetos sustentáveis

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, abriu as inscrições para a edição 2025 do prêmio 'EcoInovar'. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento e a implementação de projetos científicos inovadores e sustentáveis por professores e estudantes da rede pública estadual da Bahia.

A premiação abrange tanto o ambiente escolar quanto a comunidade, contemplando estudantes regularmente matriculados(as) e professores(as) atuantes nas escolas estaduais, localizadas nos municípios de Jequié, Irecê, Maracás, Santaluz, Salvador, Candeias e Ilhéus.

As inscrições, gratuitas, estão abertas até 18 de setembro e devem ser feitas pelo site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br. Cada projeto deve ser submetido por equipes formadas por um(a) professor(a) orientador(a) e de um a três estudantes. No caso de menores, será necessário autorização formal dos responsáveis.

O prêmio se divide em duas áreas temáticas:

“Eco-navegando: para um futuro sustentável” - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc);

“Eco-terra: soluções para a sustentabilidade” - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais.

Em ambas as categorias, serão valorizados critérios como:

Sustentabilidade;

Inovação;

Engajamento comunitário e escolar;

Valorização da cultura local.

Etapas e apoio aos finalistas

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por especialistas e pedagogas do A TARDE Educação. Os três finalistas de cada categoria participarão de um período de tutoria e acompanhamento territorial entre outubro e novembro, recebendo apoio técnico e pedagógico para aprimorar suas propostas. Nessa fase, cada equipe poderá contar com até R$ 1.000,00 em materiais, fornecidos pela organização, para viabilizar a etapa prática.

Vale ressaltar que não haverá repasse direto de recursos financeiros às equipes. A aquisição dos materiais será realizada diretamente pela organização do prêmio, com base em avaliação técnica do A TARDE Educação, conforme a natureza e a necessidade de cada projeto.

O anúncio dos finalistas será feito em 26 de setembro e a cerimônia de premiação está marcada para 5 de dezembro, em Salvador.

Premiação

Os projetos vencedores receberão um apoio financeiro que será destinado diretamente à compra de materiais, equipamentos ou serviços que contribuam para a execução ou o fortalecimento da iniciativa, respeitando o valor definido para cada categoria.

A gestão desses recursos ficará a cargo do Grupo A TARDE, em parceria com a escola e a equipe responsável pelo projeto.

Classificação dos projetos

1º lugar – até R$ 5.000,00 em recursos para o projeto;

2º lugar – até R$ 3.500,00 em recursos para o projeto;

3º lugar – até R$ 2.000,00 em recursos para o projeto.

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.