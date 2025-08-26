Enem 2025: confira dicas para gabaritar a prova de inglês

Professora Cláudia Verena e o estudante Jonas Jurema - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 acontece entre os dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos respondem às provas de linguagens, ciências humanas e ainda escrevem a redação. Em linguagens, parte da avaliação é dedicada à língua estrangeira, que pode ser inglês ou espanhol, conforme a escolha do participante no ato da inscrição.

No quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, exibido nesta terça-feira, 26, a professora de língua inglesa Cláudia Verena e o estudante Jonas Jurema, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador, compartilharam orientações para quem vai realizar a prova de inglês.

Textos, filmes e músicas

Para os estudantes que não têm aulas regulares de inglês, a professora recomendou começar pelo contato com a língua no dia a dia.

“A prova do Enem vem através de textos que são reportagens, charges, tirinhas, letras de músicas. Quanto mais você tiver acesso a esse material, excelente para você. Além disso, uma dica que eu dou é: pegue as provas do Enem anteriores”, explicou.

Verbos no texto

Entre as dúvidas mais comuns, a identificação dos verbos nos textos aparece como uma das principais dificuldades dos candidatos.

“O verbo é uma palavra de ação, então tem que ter um sujeito para praticar aquela ação. Qual a posição que vai ter um verbo no texto? Ele vai estar sempre após um sujeito. Esse sujeito pode ser representado por nomes de pessoas, por nomes próprios, por pronomes, porque o verbo vai mostrar a ação que está acontecendo naquele contexto”, orientou a professora.

Palavras-chave e cognatas

Outra preocupação levantada foi como interpretar os textos de forma mais rápida e eficiente para ganhar tempo nas demais questões. Cláudia destacou a importância de identificar palavras-chave e cognatas.

"Você tem que identificar palavras-chave e palavras cognatas. Uma palavra cognata é aquela que se parece com a língua portuguesa e possui o mesmo significado, como intelligent ou family. [...] Essas dicas são interessantes. Você pega o texto, visualiza essas palavras, grifa aquilo que você compreende e, a palavra que você não sabe ou nunca viu, não se prenda a elas, a não ser que ela seja muito essencial ao contexto”.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube e no Instagram @atardeeducacao. Na próxima terça-feira, 2, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’ abordará o componente curricular de química.

Sobre o Dicas do Enem 2025

O 'Dicas do Enem 2025' é uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com o objetivo de orientar e apoiar estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os vídeos serão publicados semanalmente, sempre às terças-feiras, no canal A TARDE Play, no YouTube, e no perfil @atardeeducacao no Instagram.

Nesta edição, além dos conteúdos audiovisuais, os participantes terão acesso a materiais complementares gratuitos, disponibilizados por meio do canal oficial no WhatsApp. O acesso pode ser feito no link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBILrsGJP8EIdizRf1o.