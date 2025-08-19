Enem 2025: veja as estratégias e erros comuns em física

Professor Vivas e a estudante Raquel Silva - Foto: Kelvin Klay/Ag. A TARDE

Organizar os estudos e adotar estratégias pode fazer a diferença na prova de física do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. No episódio desta terça-feira, 19, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, contou com o professor Vivas e a estudante Raquel Silva, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida. Eles destacaram quais conteúdos aparecem com mais frequência e quais cuidados ajudam a evitar erros comuns.

No vídeo, disponível no canal A TARDE Play no YouTube, o professor começou ressaltando os assuntos que mais caem no Enem.

“Eu posso dizer que a física se divide rapidamente em cinco temas: movimento, temperatura, onda, luz e eletricidade. Desses cinco temas, a porcentagem de se apresentar no Enem, eletricidade é maior. Então, essa parte de circuitos elétricos é uma coisa que rola muito no Enem”, explicou.

Erros mais cometidos pelos candidatos

O professor também apontou as falhas mais frequentes. “A física, normalmente, é uma disciplina que tem todo esse estigma de dificuldade porque, de fato, trabalha com habilidades diferentes. Você tem que decorar fórmulas, ao mesmo tempo interpretar textos e comandos, decodificar símbolos, têm os cálculos matemáticos também, então, são várias habilidades em uma disciplina”.

“O aluno que interpreta mal já comete um equívoco na resolução da questão. O que esquece uma fórmula, se a questão for de cálculo, é outro probleminha que às vezes rola. O aluno que esquece o símbolo daquela grandeza que está no enunciado também é outro problema. Tem a teoria da relação entre essas grandezas. Então, se você cometer um deslize, vai ser um pouco problemático”, acrescentou o professor.

Como estudar na reta final

Na reta final, o foco deve estar no entendimento dos conceitos. Segundo o professor, não adianta apenas decorar todas as fórmulas. “Dá uma leitura geral, assiste a algumas aulas nas plataformas digitais e nos livros, faz uma compreensão do que são os fenômenos físicos no geral. Muitas vezes, a prova é teórica. Então, você não precisa decorar a fórmula, não precisa calcular, mas você tem que entender o que tá acontecendo no gráfico, na tabela ou no texto”.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube e no Instagram @atardeeducacao.

