Dicas do Enem 2025: confira orientações para prova de redação

Faltam menos de 90 dias para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e candidatos de todo o Brasil já se preparam para a prova de redação, considerada por muitos uma das etapas mais desafiadoras do exame.

Para ajudar nessa preparação, o quadro ‘Dicas do Enem 2025’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta terça-feira, 12, traz o professor de Língua Portuguesa e Redação, Fábio Lima, e a estudante Maria Eduarda Reis, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, para tirar dúvidas sobre o tema.

Possíveis temas para a Redação do Enem 2025

Apesar do sigilo que envolve a escolha do tema da redação, professores e especialistas fazem apostas e dão dicas. Para o professor Fábio Lima, a expectativa é de que a proposta esteja relacionada a questões ambientais.

“Se eu tivesse que fazer um chute e arriscar de alguma forma, eu chutaria algo em torno dos impactos ambientais e a necessidade de legislação ambiental para a proteção de comunidades, sejam ribeirinhas ou comunidades carentes mesmo, pensando na totalidade do Brasil com sua extensão territorial”, avalia.

Entre as dicas, o professor recomenda que os candidatos apostem em repertórios que dominem.

“Para meio ambiente, Ailton Krenak é necessário, tanto pelo seu trabalho mais extenso como qualquer citação mais própria dele. De filmes, nós temos filmes clássicos, icônicos da filmografia mundial, como Wall-E, que pode auxiliar até para ser um repertório coringa mesmo”.

Atenção aos textos de apoio

Sobre os textos de apoio, o professor lembra que eles devem ser interpretados com atenção, mas sem uso literal de dados ou trechos.

“Você pode observar, no texto de apoio, uma estatística que prove uma opinião que você tem. Você pode não resgatá-la, mas você pode afirmar já que o texto de apoio, na redação, anteriormente já falou”.

O vídeo completo com todas as dicas está disponível no canal A TARDE Play, no YouTube e no Instagram @atardeeducacao. Na próxima terça-feira, 19, o quadro 'Dicas do Enem 2025' abordará o componente curricular de física.

