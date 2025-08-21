Menu
EDUCAÇÃO

'Papo de Trânsito' alerta para uso do cinto de segurança

Quadro do A TARDE Educação explica mitos e fatos

Redação

Por Redação

21/08/2025 - 12:00 h
Cinto de segurança para passageiros
Cinto de segurança para passageiros -

Usar o cinto de segurança na parte traseira do carro reduz em até 75% o risco de morte em acidentes, segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). De acordo com o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de usar o cinto configura infração grave, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O tema foi abordado no quadro ‘Papo no Trânsito’, do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. No vídeo, disponível no perfil do Instagram @atardeeducacao, são apresentados mitos e fatos sobre o cinto de segurança, reforçando que o equipamento é indispensável em qualquer assento do veículo, seja em distâncias curtas ou longas, e tanto no transporte público quanto no particular.

A segurança infantil também exige atenção especial, com o uso correto dos dispositivos conforme a idade:

  • Até 1 ano: a regra é o uso do bebê conforto. E fique atento: a forma correta de instalação é virada para o banco de trás, protegendo ainda mais em caso de choque frontal entre veículos;
  • 1 a 4 anos: a cadeirinha é o dispositivo adequado. Virada para frente, no mesmo sentido dos passageiros, sempre no banco de trás;
  • A partir dos 4 anos: é preciso usar o assento de elevação para a utilização do cinto de segurança do carro. É imprescindível que o dispositivo não fique no pescoço da criança, para que não machuque em caso de impacto.

Assista ao vídeo:

Tags:

Abramet Carteira Nacional de Habilitação Detran Bahia Papo de Trânsito Programa A TARDE Educação Segurança transporte público

