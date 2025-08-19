Conexão Estudantil movimenta agosto com ações para jovens em Camaçari

Conexão Estudantil 2025 - Foto: Bruno Nogueira

Em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o mês de agosto está sendo marcado por uma série de ações voltadas aos estudantes da rede municipal, por meio do Conexão Estudantil 2025. A iniciativa reúne jovens em atividades que integram formação, cultura, ciência e oportunidades para o futuro.

A programação, iniciada no começo do mês, inclui rodas de conversa, oficinas de protagonismo juvenil e o 1º Encontro com Universidades Públicas, que aproximou os estudantes de instituições como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Instituto Federal da Bahia (IFBA) e a Faculdade Metropolitana de Camaçari (UNIFAMEC).

Estudantes da rede municipal de Camaçari | Foto: Bruno Nogueira

Durante o encontro, os jovens puderam tirar dúvidas sobre cursos, formas de ingresso e conhecer experiências de quem já trilhou o caminho acadêmico. “Foi a primeira vez que conversei pessoalmente com professores da UFBA. Agora tenho certeza de que quero estudar lá”, contou Ana Clara, estudante do 3º ano do Ensino Médio.

Outro marco celebrado foi o lançamento do Fórum Estudantil de Camaçari, espaço democrático de escuta, representatividade e participação ativa dos estudantes nas decisões da rede municipal.

Estudantes da rede municipal de Camaçari | Foto: Bruno Nogueira

Entre os próximos destaques do Conexão Estudantil 2025 estão:

Lançamento da Escola das Adolescências, um espaço para discutir saúde mental, cidadania e projetos de vida;

Clube de Leitura, com foco em inglês e cultura étnico-racial, incentivando a leitura crítica e o intercâmbio cultural;

Gincana Literária nas escolas municipais;

Projeto Era Uma Vez Brasil, com imersão histórica e artística;

Lançamento do ‘Clube de Ciências;

Seminário da Universidade para Todos.

O secretário municipal de Educação, professor Márcio Neves, destacou a importância dessa agenda. “O Conexão Estudantil é sobre acreditar no potencial dos nossos jovens e oferecer as ferramentas para que eles enxerguem novas possibilidades. É o município dizendo: estamos com vocês”, afirmou.