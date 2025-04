Secretário de Camaçari visita A TARDE e destaca avanços na educação

Secretário de Educação e vereador de Camaçari, Professor Márcio Neves - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Nesta sexta-feira, 11, o secretário de Educação e vereador de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Professor Márcio Neves, visitou a sede do Grupo A TARDE, em Salvador. Com foco em políticas pedagógicas e reestruturação das unidades escolares, ele detalhou as ações e projetos em andamento na rede municipal.

O secretário foi recebido pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, e pela equipe do Programa A TARDE Educação, representada pela gerente executiva Andréa Silveira, pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino, e pela analista comercial Cinthia Arouca. Também participaram do encontro o diretor de comunicação da Prefeitura de Camaçari, Geraldo Honorato, a assessora de Gabinete Lívia Lessa e o coordenador de Ensino Superior, Israel Amoedo.

Da esquerda para direita: secretário de Educação e vereador de Camaçari, Professor Márcio Neves, e diretor de comunicação da Prefeitura de Camaçari, Geraldo Honorato | Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o secretário de Camaçari destacou a ampliação das escolas em tempo integral, investimentos em infraestrutura, reajuste salarial dos professores e a realização de uma semana dedicada à Ciência e Tecnologia. Confira.

Quais têm sido os principais desafios à frente da Secretaria de Educação de Camaçari e como a gestão tem feito para avançar nessas frentes?

“Inicialmente o nosso grande desafio se estabeleceu dentro da perspectiva da infraestrutura. As unidades escolares sem condições absolutamente nenhuma de uso. Para a gente, talvez o desafio inicial, para que a gente realmente conseguisse ordenar para dar uma condição de qualidade mínima para o início do Ano Letivo. Posterior a isso, a questão do ordenamento do pessoal, o alinhamento pedagógico, claro, para poder a gente conseguir estabelecer qual o caminho a gente vai seguir daqui para frente e também é o ordenamento da equipe técnica, nós conseguimos imediatamente nesse processo.

Em relação às condições que nós já conseguimos construir, nós conseguimos, por exemplo, já definir algumas políticas pedagógicas que nós vamos implementar nas unidades escolares, como por exemplo, nossos principais eixos de metas são a questão da alfabetização, a questão da educação, inclusive especial, e a questão da escola em tempo integral. Dentro disso aí, nós estabelecemos algumas políticas, a questão da política antirracista, a questão da sustentabilidade, a questão da arte, da cultura, do esporte, no ambiente escolar também. E, claro, que é a questão da inovação da ciência, da tecnologia, porque é lugar da escola que a gente consiga estabelecer isso. É claro que outras questões de cunho da pauta social, ela estará presente, a questão da segurança alimentar, a questão, por exemplo, da mobilidade desse estudante, a questão da segurança. Então, são estes e são pautas que nós estamos desenhando de uma forma muito transparente, inovadora e, de uma certa forma, ousada para que a gente possa realmente entregar à sociedade uma educação que transforme, que promova o indivíduo como a gente tem se comprometido”.

Na última quinta-feira, 11, a prefeitura completou cem dias de gestão, e eu gostaria que o senhor comentasse as principais ações realizadas nesse período pela Secretaria de Educação.

“Acredito que o ordenamento orçamentário, eu acho que é principalmente as dívidas que herdamos, que nós começamos a sanar, nós também conseguimos fazer a maior jornada pedagógica da história de Camaçari, com participação de mais de 3 mil profissionais da educação. Outra questão, assim, está associada à questão do reajuste do salário dos professores. Depois de oito anos, conseguimos estabelecer um reajuste linear para toda a categoria. Também nós trouxemos o pagamento do salário dos professores para o último dia útil do mês. Melhoria do diálogo com os sindicatos, principalmente os sindicatos dos professores e o sindicato do servidor público.

A questão também do nosso debate das mudanças da matriz energética nas unidades escolas, nós estamos construindo um grande projeto de infraestrutura para que as nossas unidades escolares estejam conectadas com esse novo momento do debate climático e ambiental. E outra coisa é a aquisição de ônibus novos, a questão da reestruturação da política de manutenção das unidades escolares. Uma coisa que nós já conseguimos agora implementar e inaugurar as nove salas de aula de AEE [Atendimento Educacional Especializado], para poder a gente fazer isso, fizemos dentro de um escopo de polos regionais, mas nós temos uma meta de, até o final do ano ainda, esse ano, chegar a 20 salas no total para esse ano.

A implantação do Fórum Estudantil, dentro desse debate democrático, a questão também do Fórum com os profissionais da educação, de todas as modalidades, e também a criação de, na verdade, a aquisição de vários produtos que são necessários para o bom funcionamento da educação. São insumos, mas esses insumos facilitam que o processo pedagógico seja estabelecido e focar no pedagógico. Nosso foco, a Secretaria da Educação, é focar, cada dia mais, nas políticas pedagógicas para que realmente a gente consiga ter uma boa prova SAEB [Sistema de Avaliação da Educação Básica], para que a gente possa realmente fazer o processo de alfabetização, ele seja bem estabelecido, então é mais ou menos essa linha aí”.

O senhor mencionou as escolas em tempo integral. Camaçari já conta com unidades nesse modelo? Se sim, quantas são? E, caso ainda não tenha, o que tem sido feito para implementar esse formato de ensino no município?

“Sim, nós tínhamos até o ano passado 31, esse ano nós ampliamos mais de duas, vamos para 33, sendo que nós estamos implantando um novo projeto pedagógico com a linguagem muito focada no processo da arte, da cultura, na questão mesmo do preparo do indivíduo para a prova SAEB [Sistema de Avaliação da Educação Básica]. Além de um grande projeto de leitura e a questão da iniciação musical nas escolas, o retorno dos jogos escolares também. Então, essas várias modalidades, elas vão estar muito conectadas ao escopo do nosso projeto de educação em tempo integral”.

É uma prioridade do município?

“É uma prioridade, porque é uma orientação do prefeito”.

O senhor pode falar um pouco sobre o evento que vai ter em outubro, de Ciência e Tecnologia?

“Olha, nós estamos já com um projeto para ser discutido com a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia, e o prefeito já gostou muito da ideia. Eu quero lembrar vocês que nós temos muitos pesquisadores na rede, para você ter ideia, hoje a rede de professores de Camaçari, nós temos mais de 20 doutores, muitos doutorandos, nós temos mais de 250 mestres e mestrandos, então é esse conhecimento que nós estamos aliando com várias instituições de Ensino Superior ao UFBA, ao IF, a UNEB, para que a gente possa criar uma grande semana de Ciência e Tecnologia e mostrar como Camaçari também produz conhecimentos científicos, pesquisa, e também extensão”.

Esse evento vai ser aberto para os estudantes?

“Esse evento é para toda a comunidade de Camaçari, mas essencialmente para despertar no estudante esse interesse pela pesquisa. A ideia é que a gente possa estabelecer vários editais para que eles se inscrevam e também desenvolvam suas pesquisas nas unidades escolares e sejam apresentadas lá”.

Como o senhor avalia a importância da parceria entre o Programa A TARDE Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Camaçari? Qual tem sido o impacto dessa iniciativa para professores e estudantes?

"Acho que é muito enriquecedor para o município de Camaçari cada dia mais firmar essa parceria com toda a rede A TARDE, pela tradição, pela importância, pela influência do ponto de vista da opinião pública, mas acima de tudo, pela qualidade do conteúdo. Acho que isso vem cada dia mais enriquecer a gente, principalmente do ponto de vista da formação dos profissionais de educação, porque um professor bem formado, instrumentalizado com informações realmente que possam transpor o seu viver ali na sala de aula, certamente vai fazer com que ele desperte naquele estudante vários olhares, um olhar mais plural sobre o mundo e o Jornal A TARDE traz pra gente essa possibilidade.

Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mas dizer que o nosso projeto de leitura em parceria com o Jornal A TARDE, a nossa política de formação de professores, as temáticas que nos foram apresentadas aqui estão todas dentro do escopo das nossas preocupações, não só por conta do interesse de melhorar os índices da educação do ponto de vista institucional, mas essencialmente de promover nos nossos estudantes as condições necessárias para que eles realmente tenham um futuro glorioso do ponto de vista profissional, do seu conhecimento e de sua essência como ser humano".