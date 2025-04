A TARDE promove I Encontro de Educação em Salvador

Imagem ilustrativa - Encontro de Articuladores 2024 - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Com o tema “Traçando caminhos para a alfabetização na perspectiva de uma Educação Antirracista”, o Iº Encontro de Educação 2025, promovido pelo Grupo A TARDE, por meio do Programa A TARDE Educação, será realizado no dia 14 de maio, das 8h às 17h, no Espaço Mário Cravo, localizado no Ed. Casa do Comércio, em Salvador.

A iniciativa tem como objetivo fomentar o debate sobre a alfabetização no Brasil e refletir sobre a importância da Educação Antirracista no contexto escolar. Exclusivo para convidados, o evento reunirá secretários de educação, articuladores de municípios parceiros do Programa e profissionais da educação de toda a Bahia.

A programação contará com palestras, oficinas e rodas de conversa, abordando desde o papel do educador na promoção da equidade até práticas pedagógicas que valorizem as culturas afro-brasileira e indígena no processo de ensino-aprendizagem.

A mediação do evento será feita pela Pedagoga do A TARDE Educação e Mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia. Para ela, refletir sobre alfabetização sob uma perspectiva antirracista é reconhecer que o letramento está diretamente ligado à valorização das identidades e culturas dos estudantes.

Pedagoga do Programa A TARDE Educação, Jéssica Gouveia | Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

“A alfabetização, quando pensada sob essa perspectiva, vai além do ensino técnico da leitura e escrita. Ela passa a ser compreendida como um ato político, que considera a identidade, a história e a cultura das crianças negras, indígenas e de outros grupos historicamente marginalizados. [...]. A escolha deste tema para reflexão demonstra um olhar atento para a realidade brasileira e para a urgência de transformar a escola em um espaço verdadeiramente acolhedor para todas as infâncias, em consonância com os princípios estabelecidos pelas legislações e diretrizes educacionais vigentes”, destacou.

Entre os palestrantes confirmados está o Doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Natanael Conceição Rocha. No turno da manhã, ele ministrará a palestra “Educação Antirracista: um compromisso com a equidade e a cidadania", trazendo reflexões fundamentais sobre o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa.

À tarde, a Pedagoga e Doutora em Educação, Taísa Ferreira, conduzirá a palestra "Como explorar as relações étnico-raciais na alfabetização", com foco no papel dos educadores na formação das crianças e na promoção de debates que promovam a construção de uma sociedade com mais equidade.

Para a Gerente Executiva do A TARDE Educação, Andréa Silveira, o encontro reforça o compromisso do Programa com ações equitativas.

“Nossa expectativa é que o Encontro de Educação se consolide como um espaço de diálogo qualificado, capaz de inspirar práticas pedagógicas mais inclusivas e comprometidas com a valorização da diversidade. Ao promover essa discussão, reafirmamos nosso papel enquanto programa que acredita no poder transformador da educação e no fortalecimento de uma sociedade mais justa desde a infância”, afirmou.

O Iº Encontro de Educação 2025 conta com o apoio da Autoridade Portuária da Bahia - CODEBA, da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Programa A TARDE Educação

O Programa A TARDE Educação tem sido um pilar na formação continuada dos professores, impactando diretamente na formação dos estudantes a partir do uso do jornal em sala de aula. Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, seu principal objetivo é aprimorar o uso do jornal e de outros meios de comunicação para expandir as habilidades de leitura e consolidar o letramento, favorecendo a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos. O Programa visa preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, alinhado à educação à realidade.