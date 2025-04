A TARDE explica como a Economia Circular pode transformar o consumo - Foto: Gabriela Benatti/Agência GOV

Na correria do dia a dia, é fácil cair no hábito de usar um produto e logo descartá-lo. Mas você já parou para pensar em como isso afeta o planeta? Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), cada brasileiro, gera, em média, 343 quilos de lixo por ano. Isso representa cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente no Brasil.

A boa notícia é que com esse modelo linear - de extrair, produzir, consumir e jogar fora - está com os dias contados. No segundo episódio do quadro “Descomplicando a Sustentabilidade”, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que vai ao ar nesta quarta-feira, 9, você vai entender melhor como funciona a Economia Circular, um conceito que propõe uma verdadeira transformação na forma como consumimos.

Uma das dicas sugeridas no vídeo é que, em vez de descartar, a Economia Circular propõe aproveitar, consertar e transformar produtos. Trata-se de uma lógica que prolonga a vida útil dos materiais, evita o desperdício e ajuda a preservar os recursos naturais. E a participação de cada um nesse processo pode ser mais simples do que parece: separar o lixo corretamente, optar por embalagens refil, usar copos, garrafas e sacolas reutilizáveis ou apoiar marcas com práticas sustentáveis já são atitudes que fazem toda a diferença.

Os interessados em conferir esta e outras dicas sobre Economia Circular podem acessar o perfil do A TARDE Educação no Instagram: @atardeeducacao.

Sobre o quadro

“Descomplicando a Sustentabilidade” é um quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que faz parte do Eixo Socioambiental e busca promover a conscientização e o engajamento do público sobre práticas sustentáveis. A cada episódio, especialistas, ativistas e profissionais de diversas áreas compartilham no Instagram @atardeeducacao, conhecimentos e hábitos para um futuro mais sustentável.