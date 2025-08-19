Centro de Reforço em Luís Eduardo Magalhães prepara alunos para SAEB

Estudantes da rede municipal de LEM - Foto: Secom/LEM

O Centro Municipal de Reforço de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, passou a aplicar, entre os estudantes da rede pública, o treinamento para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A avaliação mede o desempenho das escolas e contribui para o cálculo dos índices da Educação Básica no país.

Em funcionamento desde 2022, o espaço tem se consolidado como um aliado fundamental no aprendizado dos alunos. Atualmente, o Centro atende 1.320 alunos, distribuídos em 72 turmas, sendo oito dedicadas à alfabetização. O objetivo é oferecer um ambiente seguro e propício para que os estudantes aprimorem seus conhecimentos e desenvolvam melhor desempenho escolar.

A equipe do Centro de Reforço é formada por 25 profissionais, entre professores, coordenadores e direção. Desde a inauguração, já passaram pelo projeto quase 6 mil estudantes.

“É um grande avanço para o nosso município. Mesmo pequenas melhorias fazem grande diferença, e recebemos muitos elogios das escolas, que percebem a evolução dos estudantes. Esse retorno é muito gratificante”, destacou a diretora do Centro de Reforço, Marcilene Colli.