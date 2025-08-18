Governo da Bahia entrega novos ônibus escolares após incêndio

Ônibus escolar - Foto: Divulgação

Dois novos ônibus escolares serão entregues ao município de Santo Estêvão, localizado a 154 km de Salvador, nesta segunda-feira, 18, pela da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). Os veículos vão reforçar o transporte estudantil após o incêndio que atingiu a frota municipal na tarde deste domingo, 17. Cerca de 470 alunos dos turnos matutino e vespertino foram diretamente afetados.

As chamas, iniciadas por volta das 14h40 em uma das garagens da prefeitura, destruíram cinco ônibus utilizados no transporte escolar. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Não há registro de feridos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os veículos entregues em caráter definitivo ao município são do modelo ORE2 e já estão registrados com as placas TGZ9E37 e TGZ8H76.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura informou que está atuando em caráter emergencial, com o apoio da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e Governo da Bahia, além dos setores jurídicos e técnicos para viabilizar soluções que garantam a continuidade do transporte escolar.

Entre as medidas avaliadas estão:

Ajustes temporários de itinerários para atender a maior parte possível dos estudantes;

Adoção de alternativas legais emergenciais para recompor a frota de forma rápida.

A administração municipal reforçou que todas as ações têm como prioridade assegurar o direito dos estudantes de frequentar as aulas sem prejuízos.