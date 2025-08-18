Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Governo da Bahia entrega novos ônibus escolares após incêndio

Caso aconteceu em Santo Estêvão e afetou cerca de 470 alunos dos turnos matutino e vespertino

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 14:32 h
Ônibus escolar
Ônibus escolar -

Dois novos ônibus escolares serão entregues ao município de Santo Estêvão, localizado a 154 km de Salvador, nesta segunda-feira, 18, pela da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC). Os veículos vão reforçar o transporte estudantil após o incêndio que atingiu a frota municipal na tarde deste domingo, 17. Cerca de 470 alunos dos turnos matutino e vespertino foram diretamente afetados.

As chamas, iniciadas por volta das 14h40 em uma das garagens da prefeitura, destruíram cinco ônibus utilizados no transporte escolar. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Não há registro de feridos.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jovem Jornalista 2025: A TARDE Educação desafia estudantes em debate ambiental
Workshop “Educação para o Trânsito” reúne educadores em Conquista
Educadora baiana participa de conferência internacional na Indonésia

Os veículos entregues em caráter definitivo ao município são do modelo ORE2 e já estão registrados com as placas TGZ9E37 e TGZ8H76.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura informou que está atuando em caráter emergencial, com o apoio da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e Governo da Bahia, além dos setores jurídicos e técnicos para viabilizar soluções que garantam a continuidade do transporte escolar.

Entre as medidas avaliadas estão:

  • Ajustes temporários de itinerários para atender a maior parte possível dos estudantes;
  • Adoção de alternativas legais emergenciais para recompor a frota de forma rápida.

A administração municipal reforçou que todas as ações têm como prioridade assegurar o direito dos estudantes de frequentar as aulas sem prejuízos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alunos alunosprefeitura Incêndio santo estêvão SEC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus escolar
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Ônibus escolar
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Ônibus escolar
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Ônibus escolar
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x