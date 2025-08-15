Educadora baiana participa de conferência internacional na Indonésia

Alessandra vai palestrar sobre o poder da comunicação e o impacto disso nas gerações - Foto: Ddivulgação Villa Global Education - Unidade Paralela

A coordenadora geral de ensino do Villa Global Education, Alessandra Fiterman, será uma das palestrantes da Conferência Internacional promovida pela International Curriculum Association (ICA), que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro, em Bali, na Indonésia. O evento, que reúne educadores de diversos países, terá como tema central “ Education Evolution 25 - Where Legacy Meets Tomorrow: Nurturing Teachers Inspiring Change. ” Em tradução livre: Onde o legado encontra o amanhã: educando professores que inspiram mudanças.”

Na ocasião, Alessandra vai apresentar uma palestra sobre o poder da comunicação e o impacto disso nas gerações, destacando como práticas mais conscientes de diálogo podem fortalecer vínculos, reduzir conflitos e transformar a convivência entre alunos, professores e lideranças educacionais.

Uma escola internacional precisa estar mergulhada em um contexto cultural amplo Alessandra Fiterman - Coordenadora colégio Villa

Esta será a terceira participação consecutiva da educadora no evento da ICA. Em 2023, no Vietnã, ela conduziu um workshop sobre a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Já em 2024, na Malásia, abordou o desenvolvimento da cultura internacional no currículo escolar, apresentando o projeto de simulações da ONU realizadas anualmente por alunos do Villa em Nova York.

A presença de uma representante do Villa Global Education em um evento internacional como esse é reflexo direto do modelo pedagógico da escola, pautado no desenvolvimento de competências socioemocionais e na formação integral de cidadãos globais. Essa abordagem, que alia propósito, inovação e conexão com os desafios do mundo contemporâneo, amplia as oportunidades para que educadores, como Alessandra Fiterman, produzam e compartilhem conhecimento em nível mundial. “Uma escola internacional precisa estar mergulhada em um contexto cultural amplo, que ultrapasse as fronteiras da própria comunidade", afirma a coordenadora.

Durante a viagem, a Alessandra Fiterman também visitará escolas na região para conhecer boas práticas, trocar experiências acadêmicas e aprofundar sua pesquisa sobre políticas públicas educacionais na Ásia. A iniciativa marca, ainda, o início da preparação dos alunos que participarão da próxima edição do congresso da ONU, em março de 2026.