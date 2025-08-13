Oficina gratuita para pais visa educação consciente e positiva

Oficina gratuita oferece serviços para educação consciente e positiva - Foto: Divulgação

Uma oficina para pais e cuidadores dedicada para a educação consciente e positiva acontece no dia 25 de agosto. O evento será aberto a todas as famílias interessadas em conversas significativas sobre as infâncias, o encontro vai acontecer na Escola Gira Girou a partir das 18 horas.

O encontro é promovido pela educadora parental Faezeh Shaikhzadeh, que promete apresentar uma abordagem que fortalece o vínculo familiar, desenvolve autonomia das crianças e contribui para a formação de adultos mais seguros e empáticos.

“Parentalidade é uma experiência intensa e transformadora, que envolve educar, orientar, acolher e cuidar. Essa jornada, repleta de amor e dedicação, também pode trazer momentos de incerteza, angústia e sensação de falha. Vivemos tempos desafiadores em que os pais também precisam de espaços de apoio, troca e crescimento”, defende Faezeh Shaikhzadeh.

O encontro de vivências tem como objetivo apresentar ferramentas práticas para lidar com situações cotidianas, como birras, desgaste na comunicação, fortalecimento da escuta e estabelecimento de limites de maneira respeitosa.

“Quando pais e cuidadores entendem o impacto de suas palavras e atitudes, conseguem guiar os filhos com mais clareza e amor, sem recorrer a punições ou recompensas que minam a relação”, afirma Faezeh que convida as famílias a saírem do piloto automático e buscar mais consciência sobre o desafio diário de educar.

A oficina Educar para Florescer promove um espaço de troca, como vivências práticas e reflexões voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares e na melhoria da relação com os filhos. ”Teremos um lugar para descobrir formas possíveis de lidar com os desafios do dia a dia, sem perder o vínculo, o afeto e a firmeza”, destaca a educadora parental.

A oficina abordará temas como quebrar padrões de educação que agridem filhos e fazem mal também aos pais, comunicação positiva no ambiente familiar, estratégias para estabelecer limites com afeto, desenvolvimento de habilidades desejadas e construção de autonomia. O formato será interativo, com espaço para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

A iniciativa reforça o compromisso de Faezeh Shaikhzadeh em difundir práticas educativas que respeitem a individualidade da criança e promovam relações mais equilibradas. “É um convite para pais respirarem fundo, olharem com mais gentileza para si mesmo e lembrarem que a parentalidade pode e deve ser vivida em comunidade. Não é preciso enfrentar esse trajeto desafiador da educação sozinho. Ninguém deveria carregar uma missão como essa sem apoio”, defende.

Quem é Faezeh Shaikhzadeh?

Faezeh Shaikhzadeh é mãe de três, psicoterapeuta que trabalha com crianças e adolescentes há mais de 30 anos. Além disso, ela é Co-fundadora do projeto Arvorar Jovem, atua como educadora parental, palestrante e facilitadora de grupos de apoio à parentalidade consciente, ajudando famílias a construírem relações mais respeitosas e afetivas.

Sua abordagem é fundamentada em princípios de comunicação empática, disciplina positiva e educação consciente. “Cada criança tem características e habilidades, virtudes e talentos únicos que precisam ser cultivados pelos pais para que eles possam florescer com todo seu potencial. Seja em oficinas coletivas ou atendimentos individuais, ofereço um espaço para trocas e aprendizados que favorece esse florescer com mais leveza”, conclui.