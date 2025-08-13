Com Flávio Dino, TCE promove evento sobre transparência em Salvador

Terceira edição do seminário também vai celebrar os 110 anos do TCE-BA - Foto: Reprodução | Ascom

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) promove nos dias 21 e 22 de agosto, o III Seminário Internacional de Controle Externo – Olhares e Perspectivas. O evento será realizado em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e contará com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A cerimônia acontecerá no Hotel Deville Prime e reunirá autoridades e especialistas nacionais e internacionais da Administração Pública, Controle Externo e da inovação, promovendo debates sobre os desafios e avanços da fiscalização e da gestão pública em um cenário de transformação digital e novas demandas sociais.

Entre os palestrantes confirmados estão os ministros Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU); além da Juíza Conselheira Elisa Rangel, do Tribunal de Contas de Angola.

A programação também contará com premiação e atividades que visam fortalecer as instituições de controle, estimular a troca de experiências e consolidar conhecimentos que serão registrados nos anais do evento, contribuindo para a disseminação de boas práticas.

A terceira edição do seminário também vai celebrar os 110 anos do TCE-BA, reafirmando seu compromisso com a transparência, a eficiência do gasto público e o fortalecimento do controle externo como instrumento de cidadania.

Entrega de honraria

O seminário terá um encerramento especial no dia 22. A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entregará o Título de Cidadão Baiano para o maranhense Flávio Dino.

O título foi proposto pela deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) e foi aprovado por unanimidade em votação que ocorreu na Alba no dia 13 de maio deste ano.