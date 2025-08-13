Obras do IF Baiano avançam e prometem revolucionar a educação

Novo campus deve ser inaugurado entre dezembro a janeiro - Foto: Divulgação | IF Baiano

O novo campus do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), localizado na cidade de Santo Estêvão, próximo a Feira de Santana, está previsto para ser inaugurado entre dezembro e janeiro de 2026.

A nova unidade educacional será voltada para oferta dos seguintes cursos:

graduação;

pós-graduação;

formação técnica;

programas de capacitação profissional.

O local, que está em obras obras, recebeu uma comitiva baiana na última terça-feira, 12, para vistoriar o andamento da intervenção, que tem o intuito de ampliar o acesso à educação de qualidade, gerar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Um dos presentes no ato foi o ex-prefeito da cidade, Rogério Costa, que também é diretor da URBIS, falou sobre a importância do projeto para o município.

“A implantação do Instituto Federal em Santo Estêvão representa mais do que um prédio, é a criação de um polo de oportunidades, capaz de transformar a realidade de jovens e adultos de nossa cidade e de municípios vizinhos”, disse.

Além do ex-mandatário estiveram presentes no ato, os seguintes nomes:

Marcelo Bregagnoli, Secretário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação;

Ivoneide Caetano, deputada federal;

Eduardo Alencar, deputado estadual;

professor Aécio José Araújo Passos Duarte, reitor do IF Baiano.

Veja

| Foto: Divulgação

Histórico da conquista

O ex-prefeito Rogério Costa participou do anúncio feito pelo presidente Lula (PT), em março de 2024, sobre a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Na ocasião, Santo Estêvão foi contemplado com a construção de um campus do IF Baiano.

Posteriormente, em 1º de julho de 2024, em Salvador, foi realizada a cerimônia de descerramento da placa alusiva à pedra fundamental da unidade, com a presença do Presidente Lula, do Governador Jerônimo Rodrigues, do Ministro da Educação Camilo Santana, do então prefeito Rogério Costa e de diversas autoridades. O ato integrou um evento voltado ao anúncio de investimentos para a consolidação das universidades e institutos federais.

Próximos passos

O IF Baiano conduz, atualmente, um estudo de demanda para definir os cursos a serem ofertados nos novos campi de Santo Estêvão, Ribeira do Pombal, Remanso e Ruy Barbosa. O levantamento inclui escuta social e análise técnica, visando alinhar a oferta de cursos às necessidades e vocações das regiões atendidas.

A construção do campus de Santo Estêvão é aguardada com grande expectativa pela comunidade e faz parte do conjunto de investimentos do governo federal para ampliar o acesso à educação pública e gratuita no interior da Bahia.

Durante o evento, a escritora é curadora literária santoestevense Nina Maria realizou a entrega de seu livro A Flor da Pele às autoridades presentes no ato.