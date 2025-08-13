Menu
HOME > BAHIA
EDUCAÇÃO

Obras do IF Baiano avançam e prometem revolucionar a educação

Nova unidade educacional está sendo construída na cidade de Santo Estêvão

Redação

Por Redação

13/08/2025 - 22:40 h
Novo campus deve ser inaugurado entre dezembro a janeiro
Novo campus deve ser inaugurado entre dezembro a janeiro

O novo campus do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), localizado na cidade de Santo Estêvão, próximo a Feira de Santana, está previsto para ser inaugurado entre dezembro e janeiro de 2026.

A nova unidade educacional será voltada para oferta dos seguintes cursos:

  • graduação;
  • pós-graduação;
  • formação técnica;
  • programas de capacitação profissional.

O local, que está em obras obras, recebeu uma comitiva baiana na última terça-feira, 12, para vistoriar o andamento da intervenção, que tem o intuito de ampliar o acesso à educação de qualidade, gerar oportunidades e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Um dos presentes no ato foi o ex-prefeito da cidade, Rogério Costa, que também é diretor da URBIS, falou sobre a importância do projeto para o município.

“A implantação do Instituto Federal em Santo Estêvão representa mais do que um prédio, é a criação de um polo de oportunidades, capaz de transformar a realidade de jovens e adultos de nossa cidade e de municípios vizinhos”, disse.

Leia Também:

IF Baiano abre mais de 500 inscrições para curso preparatório gratuito
IF Baiano abre inscrições para 291 vagas em cursos técnicos
IF Baiano dá primeiro passo para construção de unidade em Salvador

Além do ex-mandatário estiveram presentes no ato, os seguintes nomes:

  • Marcelo Bregagnoli, Secretário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação;
  • Ivoneide Caetano, deputada federal;
  • Eduardo Alencar, deputado estadual;
  • professor Aécio José Araújo Passos Duarte, reitor do IF Baiano.

Veja

Imagem ilustrativa da imagem Obras do IF Baiano avançam e prometem revolucionar a educação
| Foto: Divulgação

Histórico da conquista

O ex-prefeito Rogério Costa participou do anúncio feito pelo presidente Lula (PT), em março de 2024, sobre a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Na ocasião, Santo Estêvão foi contemplado com a construção de um campus do IF Baiano.

Posteriormente, em 1º de julho de 2024, em Salvador, foi realizada a cerimônia de descerramento da placa alusiva à pedra fundamental da unidade, com a presença do Presidente Lula, do Governador Jerônimo Rodrigues, do Ministro da Educação Camilo Santana, do então prefeito Rogério Costa e de diversas autoridades. O ato integrou um evento voltado ao anúncio de investimentos para a consolidação das universidades e institutos federais.

Próximos passos

O IF Baiano conduz, atualmente, um estudo de demanda para definir os cursos a serem ofertados nos novos campi de Santo Estêvão, Ribeira do Pombal, Remanso e Ruy Barbosa. O levantamento inclui escuta social e análise técnica, visando alinhar a oferta de cursos às necessidades e vocações das regiões atendidas.

A construção do campus de Santo Estêvão é aguardada com grande expectativa pela comunidade e faz parte do conjunto de investimentos do governo federal para ampliar o acesso à educação pública e gratuita no interior da Bahia.

Durante o evento, a escritora é curadora literária santoestevense Nina Maria realizou a entrega de seu livro A Flor da Pele às autoridades presentes no ato.

Bahia Educação if baiano Instituto Federal Baiano santo estêvão

