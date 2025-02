IF Baiano abre inscrições para 291 vagas em cursos técnicos

As vagas são para os cursos de Informática, Agropecuária, Guia de Turismo, Agrimensura, Alimentos e entre outras - Foto: Divulgação | IF Santa Inês

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) está com inscrições abertas para mais de 290 vagas remanescentes em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As oportunidades são para estudar em Senhor do Bonfim, Uruçuca, Governador Mangabeira e Santa Inês.

As vagas são para os cursos de Informática, Agropecuária, Guia de Turismo, Agrimensura, Alimentos e entre outras. Os cursos técnicos do IF Baiano buscam capacitar estudantes para atuar em diversas áreas estratégicas e de alta demanda no mundo do trabalho.

Confira as vagas disponíveis em cada unidade:

Vagas em Senhor do Bonfim

A unidade está com edital aberto para preencher 31 vagas remanescentes nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, na modalidade presencial. As opções são:

Agrimensura (16 vagas)

Informática (15 vagas)

As inscrições ocorrem até 21 de fevereiro, e deverão ser realizadas na Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA) do Campus Senhor do Bonfim, situado na Estrada da Igara.

Os cursos têm duração média de 18 meses, e suas aulas serão ministradas no turno matutino, a partir do dia 17 de março. Os cursos técnicos oferecidos pelo IF Baiano são voltados para quem já concluiu ou terá concluído o ensino médio até a data da matrícula.

O detalhamento completo da seleção está disposto no edital. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail da Comissão Local de Processo Seletivo: [email protected].

Vagas em Uruçuca

O Campus Uruçuca também abriu vagas remanescentes em cursos subsequentes ao ensino médio, na modalidade presencial. Os cursos, e o respectivo número de vagas, são:

Agrimensura: 2 vagas

Agropecuária: 14 vagas

Alimentos: 2 vagas

A seleção dos candidatos será realizada por ordem de manifestação de interesse, até o preenchimento total das vagas. Os interessados devem se inscrever até 10 de março de 2025, comparecendo à Secretaria de Registros Acadêmicos do Campus Uruçuca ou enviando este formulário preenchido juntamente com os documentos listados no item 7.2 do edital para o e-mail [email protected].

No Campus Uruçuca, também há vagas abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio. São eles:

Guia de Turismo: 25 vagas

Informática: 26 vagas

Os cursos integrados ao ensino médio tem duração de 3 anos, e ocorrem no período diurno. Nesse caso, as inscrições podem ser realizadas até 24 de março de 2025, também na Secretaria do campus ou através do envio do formulário preenchido juntamente com os documentos descritos no item 7.2 deste edital para o e-mail [email protected].

Para os cursos integrados, é necessário ter o ensino fundamental completo.

Vagas em Governador Mangabeira

O Campus Governador Mangabeira do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) tem edital aberto com 119 vagas remanescentes para cursos técnicos subsequentes ao ensino médio, na modalidade presencial. Confira a divisão de vagas:

Agropecuária – 29 vagas

Alimentos – 28 vagas

Manutenção e Suporte em Informática (matutino) – 27 vagas

Manutenção e Suporte em Informática (noturno) – 35 vagas

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas de forma presencial, no Campus Governador Mangabeira, localizado na Rua Waldemar Mascarenhas, s/n, Portão (Estrada Velha da CHESF), até o dia 27 de fevereiro, em dias úteis, de 08h às 12h e de 13h às 16h.

Vagas em Santa Inês

O Campus Santa Inês, anunciou, por meio do Edital nº 3/2025, a abertura de vagas remanescentes para cursos técnicos integrados ao ensino médio. As oportunidades são para os cursos:

Técnico em Agropecuária – 24 vagas

Técnico em Alimentos – 37 vagas

Técnico em Informática – 11 vagas

Técnico em Zootecnia – Lista de espera

Para manifestar interesse nas vagas, os candidatos podem comparecer presencialmente no Campus Santa Inês, até 7 de abril, e entregar a documentação exigida no edital. A classificação e a seleção de candidatos será dada por ordem de entrega da documentação de matrícula completa.

O Campus Santa Inês está localizado na BR 420 (Santa Inês X Ubaíra).

As listas de matriculados e de espera serão divulgadas a partir de 29 de janeiro, nesta página web. Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail [email protected].