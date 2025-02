IF Baiano dá primeiro passo para construção de unidade em Salvador

IF Baiano será construído em Paripe, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Reprodução | Marinha do Brasil

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) dá mais um passo para a construção da primeira unidade educacional em Salvador. A sede ficará localizada no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário, em uma área pertencente à Marinha do Brasil.

A área fica localizada à margem da BA-528, e será transferida para o IF Baiano na próxima sexta-feira, 24, em cerimônia solene a bordo do Navio Doca Multipropósito (NDM) “Bahia”, atracado no Porto de Salvador, no bairro do Comércio.

A transmissão de posse deve-se a um Acordo de Cooperação Técnica entre a unidade e a Base Naval de Aratu (BNA). O local ofertado pela força armada para a implantação do centro de ensino possui cerca de 75.000 m2.

“[A nova unidade] visa prover formação técnica/profissional em nível médio e/ou superior; capacitar reservistas da Marinha do Brasil para o exercício profissional após o serviço militar obrigatório; e atualizar os servidores militares e/ou civis e prestadores de serviços da MB para a prática profissional”, diz a Marinha.

As tratativas para a transferência do terreno começaram em março de 2023 sendo oficializadas em agosto do mesmo ano e contaram com o apoio da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia.