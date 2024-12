Investimentos impulsionam setores estratégicos no Parque Tecnológico

Parque Tecnológico - Foto: Mateus Pereira / GOVBA

Um pacote de obras, investimentos e projetos para o Parque Tecnológico da Bahia, anunciado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), marcam uma nova estratégia para o setor de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no estado. As iniciativas incluem a interiorização das políticas de CT&I e a aproximação entre universidades públicas e o setor produtivo, com foco no desenvolvimento econômico e social da Bahia.

Um dos destaques é o início das obras de requalificação do Tecnocentro, edifício-sede do Parque Tecnológico, localizado na Avenida Paralela, em Salvador. Com investimentos de R$ 20 milhões, provenientes do Governo do Estado, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o projeto inclui a criação de 12 novos espaços privativos para startups, mobiliados e climatizados, além de melhorias gerais na infraestrutura para fomentar a inovação e a troca de ideias.

Outra iniciativa é a implantação da Estação Maker, um espaço voltado para o setor audiovisual e de games. O local terá um estúdio para criação de conteúdos, laboratórios de experimentação prática e uma área gamer, além de oferecer formação profissional para jovens, em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e o MCTI.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, André Joazeiro, comemora o novo momento do Parque. “Estamos investindo para posicionar a Bahia como um dos principais hubs de inovação do Brasil”, afirma. “Agora em dezembro, por exemplo, será contratada a construção do LabParque Biotec, que abrigará o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Medicamentos da Bahiafarma (CPDIM-Bahiafarma).”

Com área de 1.600 m² e investimento de R$ 6 milhões, o CPDIM contará com laboratórios especializados e um centro de formação para profissionais da área farmacêutica. O projeto conta com a colaboração de instituições renomadas, como Fiocruz Bahia, Ufba, Uneb, UFRB, Uefs e Univasf, além de tratativas avançadas com o IFBA e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

A presidente da Bahiafarma, Ceuci Nunes, destaca que o CPDIM é um equipamento estratégico para o setor. “Esse centro de pesquisa vai proporcionar um salto de qualidade na pesquisa e inovação, especialmente de medicamentos, na Bahia, com impactos científicos, tecnológicos, econômicos, ambientais e sociais muito importantes”, avalia. “É uma forma organizada de integrar as abordagens modernas em tecnologias farmacêuticas, trazendo resultados de médio e longo prazo.”

Ceuci Nunes | Foto: Feijão Almeida / GOVBA

Vinculado ao Complexo Científico para a Produção em Saúde, destacam-se as pesquisas do Grupo de Estudos em Atenção Primária à Saúde e seus Efeitos na Saúde da População, do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz). O Centro desenvolve um projeto financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, com a finalidade de analisar as contribuições dos componentes da APS e seus mecanismos para a redução da mortalidade em crianças menores de cinco anos no Brasil.

No cenário internacional, cooperações com instituições da Alemanha e Estados Unidos estão sendo negociadas para transferências tecnológicas que vão potencializar as pesquisas. Um exemplo é a prospecção de moléculas terapêuticas a partir de plantas da Caatinga e do Cerrado baiano, em sinergia com o Programa de Desenvolvimento da Bioeconomia do Estado, liderado pelo secretário Afonso Florense, da Casa Civil.

HUB DE INOVAÇÃO

Um novo Hub de Inovação do Parque Tecnológico também foi anunciado pelo secretário André Joazeiro. “Esse Hub tem foco nos setores de Biotecnologia e Saúde, Defesa e Segurança, e Saneamento”, destaca. “O espaço, que terá um investimento de R$ 40 milhões, incluirá áreas de convivência, como cafés e restaurantes, além de infraestrutura tecnológica para as empresas.”

A alemã 3P Technik é uma das empresas que chegam ao Parque Tecnológico. No Hub de Inovação, a multinacional focará em saneamento, buscando soluções para comunidades sem acesso à infraestrutura básica. O projeto já atraiu empresas internacionais, como a sueca Plastinject e a italiana Stormwater, além da startup baiana SDW, criadora do Aqualuz, uma tecnologia de purificação de água por luz solar.

O diretor da Associação de Empresas do Parque (AeptecBA), Rafael Guedes, acredita que esse conjunto de ações coloca a Bahia na condição de protagonista no cenário da inovação tecnológica, integrando sustentabilidade, impacto social e desenvolvimento regional. “A requalificação e os novos projetos do Parque Tecnológico fortalecem o ambiente de inovação no estado, promovem conexões entre universidades, startups e empresas, além de deixar um recado muito claro sobre quais são as prioridades da Bahia para os próximos anos.”

Interiorização e novas fronteiras para a inovação

O planejamento estratégico de investimento para o setor de Ciência, Tecnologia e inovação (CT&I) no estado. elaborado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e pela Associação de Empresas do Parque Tecnológico (Aeptec) inclui grandes incentivos para a descentralização dos projetos.

Segundo o titular da pasta, André Joazeiro, a expansão e interiorização dos espaços vai abranger novas Arenas de Experiência, Hubs de Inovação e Espaços Dinamizadores que estão sendo implantados em todo o estado, trabalhando vocações dos territórios de identidade em áreas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico.

André Joazeiro | Foto: Joá Souza / GOVBA

Como parte da expansão, na Ribeira, em Salvador, a primeira etapa do Instituto Jaguaripe, uma Arena de Experiência dedicada à economia azul, já foi concluída, destaca o gestor. Esse espaço está em fase final de ajustes para um acordo de cooperação técnica que integrará sua gestão ao Cluster Tecnológico Naval da Bahia, liderado pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e pela Marinha do Brasil. Quatro grupos de pesquisa, vinculados ao IF Baiano, UFBA, UFRB e UNEB, já firmaram protocolos para uso do local.

Já no bairro do Imbuí, também na capital, o antigo Museu de Ciência e Tecnologia será transformado no Parque da Imagem, um centro voltado para a economia criativa, audiovisual e tecnologia, informa Joazeiro. O projeto tem o apoio do governo francês e de empresas como Canon, Entrepay e Infinity School, além de negociações em andamento com Ubisoft, Mo-sys, École 42, Mistika e We Can Do.

Segundo a líder do projeto, Sylvia Arone, “o espaço será um polo de referência em audiovisual, tecnologia e educação, promovendo a cultura nordestina e capacitando talentos baianos para o mercado global”.

O secretário acrescenta que, em Camaçari, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (Ceped) será reestruturado com foco na transição energética. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de uma placa solar 100% baiana, pela Siemex, e baterias industriais com metal vanádio, pela Largo.

Joazeiro revela ainda que o Ceped “receberá uma planta piloto de hidrogênio verde, implantada pela alemã Guofuhee, e abrigará a litoteca da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), sob liderança do presidente Henrique Carballal, cujo acervo será digitalizado”.

Em Feira de Santana, o projeto prevê a instalação de uma Arena de Experiência voltada para a bioeconomia, com foco no aproveitamento sustentável de insumos da Caatinga. A Bahiafarma será a primeira empresa a investir na pesquisa e desenvolvimento de produtos utilizando matérias-primas do local, como babosa e licuri. O projeto inclui ainda o fortalecimento da agroindústria familiar, com apoio de entidades como a Companhia de Desenvolvimento e Ação regional (CAR), a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) e a Finep.

Segundo o planejamento da pasta, outros municípios também serão contemplados com espaços de inovação alinhados às vocações regionais. Em Entre Rios, será implantado um hub voltado para Cidades Inteligentes, enquanto Vitória da Conquista abrigará um centro de inovação na área de Saúde. Já Ilhéus/Itabuna terá projetos voltados para TIC e Agro, Barreiras será sede de um espaço dedicado ao AgroTech, e Juazeiro ganhará um FrutiTech focado na fruticultura.

Joazeiro acredita que as ações elencadas reforçam o compromisso do governador Jerônimo Rodrigues com o desenvolvimento socioeconômico e com a interiorização. “A descentralização dos investimentos em inovação, que é uma orientação do governador, fortalece o desenvolvimento regional, criando oportunidades para que diferentes áreas da Bahia se tornem polos de excelência em tecnologia e empreendedorismo.”