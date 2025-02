Vagas de emprego na Bahia para 2025: eletricista, auxiliar mecânico e mais

Vagas em unidade de Feira de Santana também estão disponíveis para PCDs - Foto: Acervo Bracell Papéis

O ano de 2025 começa com oportunidades para quem deseja entrar no ramo industrial na Bahia. A Bracell Papéis divulgou a abertura de vagas de emprego para diferentes vagas.

As oportunidades têm carga horária integral, com disponibilidade também para pessoas com deficiência (PCD). Elas são para a unidade da empresa na cidade de Feira de Santana.

Os interessados precisam enviar currículo para um e-mail da Bracell: [email protected]. O prazo de envio é até o dia 27 de janeiro. O campo ‘Assunto’ deve ser preenchido com o nome da vaga desejada.

Confira os requisitos para as vagas em Feira de Santana:

Cargo: Auxiliar de pintor

Vaga também disponível para PCD.

>>Ensino médio em andamento;

>>Experiência na área de pintura;

>>Desejável ensino médio ou técnico completo e conhecimentos básicos em pintura;

>>Será um diferencial ter atuado em indústria.

Cargo: Auxiliar mecânico

Vaga também disponível para PCD.

>>Ensino médio completo, desejável curso técnico em mecânica (cursando ou completo);

>>Desejável experiência na área de manutenção em atividades de forma preventiva, preditiva e corretiva e com registro de ordem de serviço;

>>Experiência no segmento de papel será um diferencial.

Cargo: Operador de empilhadeira

Vaga também disponível para PCD.

>>Ensino médio completo;

>>Curso de operador de empilhadeira (NR11);

>>Carteira de Habilitação categoria B;

>>Conhecimento básico no Pacote Office e em uso de sistemas;

>>Experiência anterior na função;

>>Disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

Cargo: Eletricista de manutenção

Vaga também disponível para PCD.

>>Formação técnica em eletrotécnica, automação ou eletroeletrônica;

>>Experiência com manutenção preventiva, preditiva, corretiva em painéis elétricos de instalações industriais;

>>Experiência com troca e regulagem de componentes elétricos, motores, PLC e sensores;

>>Prática com instalações e revisão de sistemas elétrico.