Workshop “Educação para o Trânsito” reúne educadores em Conquista
Programa A TARDE Educação e Detran-BA promovem formação para professores e gestores
O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), realiza na próxima terça-feira, 26, o workshop “Educação para o Trânsito”. O encontro acontece no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista (CETEP), no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), das 8 às 17 horas.
Voltado para professores do 3º ano do Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e gestores escolares da rede estadual da Bahia que integram o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 20 - Vitória da Conquista, o evento oferece um espaço de formação continuada. A programação inclui atividades teóricas e práticas que podem ser aplicadas em sala de aula, incentivando o pensamento crítico e a cidadania dos estudantes.
A expectativa é que os participantes atuem como multiplicadores do conhecimento, fortalecendo a conscientização sobre segurança viária e cidadania em suas comunidades escolares.
As atividades serão conduzidas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, junto às pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.
As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no link da bio do Instagram @atardeeducacao. As vagas são limitadas.
