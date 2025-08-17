Menu
EDUCAÇÃO
FORMAÇÃO

Workshop “Educação para o Trânsito” reúne educadores em Conquista

Programa A TARDE Educação e Detran-BA promovem formação para professores e gestores

Por Redação

17/08/2025 - 7:00 h | Atualizada em 22/08/2025 - 14:06
Workshop "Educação que salva vidas: direção defensiva", no IAT
Workshop "Educação que salva vidas: direção defensiva", no IAT -

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), realiza na próxima terça-feira, 26, o workshop “Educação para o Trânsito”. O encontro acontece no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista (CETEP), no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), das 8 às 17 horas.

Voltado para professores do 3º ano do Ensino Médio, coordenadores pedagógicos e gestores escolares da rede estadual da Bahia que integram o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 20 - Vitória da Conquista, o evento oferece um espaço de formação continuada. A programação inclui atividades teóricas e práticas que podem ser aplicadas em sala de aula, incentivando o pensamento crítico e a cidadania dos estudantes.

Leia Também:

Governo da Bahia inaugura escola de tempo integral em Mucugê
MEC Enem e MEC Livros: Ministério da Educação anuncia novidades
Vitória da Conquista implementa Diário Digital na rede municipal

A expectativa é que os participantes atuem como multiplicadores do conhecimento, fortalecendo a conscientização sobre segurança viária e cidadania em suas comunidades escolares.

As atividades serão conduzidas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, junto às pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível no link da bio do Instagram @atardeeducacao. As vagas são limitadas.

x