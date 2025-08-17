Vídeo: Fogo destrói veículos em garagem de prefeitura de cidade baiana

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio - Foto: Reprodução André Silva

Um incêndio de grande magnitude atingiu a garagem da Prefeitura de Santo Estêvão, município localizado na região do Vale do Paraguaçu, no interior da Bahia, Na tarde deste domingo, 17. As chamas consumiram vários veículos estacionados no local e gerou uma espessa coluna de fumaça visível a longas distâncias.

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizados e atuam para conter as chamas com o uso de carros. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Como medida preventiva, moradores da área foram orientados a manter distância da garagem, devido ao risco de novas explosões e à fumaça tóxica.