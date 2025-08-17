Menu
EXPLOSÕES E FUMAÇA

Vídeo: Fogo destrói veículos em garagem de prefeitura de cidade baiana

Incidente mobilizou bombeiros e carro-pipa; moradores foram orientados a evitar a área por risco de explosões

Por Redação

17/08/2025 - 17:01 h | Atualizada em 17/08/2025 - 17:13
Ainda não se sabe o que motivou o incêndio
Ainda não se sabe o que motivou o incêndio

Um incêndio de grande magnitude atingiu a garagem da Prefeitura de Santo Estêvão, município localizado na região do Vale do Paraguaçu, no interior da Bahia, Na tarde deste domingo, 17. As chamas consumiram vários veículos estacionados no local e gerou uma espessa coluna de fumaça visível a longas distâncias.

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizados e atuam para conter as chamas com o uso de carros. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Como medida preventiva, moradores da área foram orientados a manter distância da garagem, devido ao risco de novas explosões e à fumaça tóxica.

