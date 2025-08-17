Em Ipecaetá, Jerônimo supera 200 unidades de segurança entregues

Governo da Bahia entregou 201 unidades de segurança em todo o estado desde 2023. - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O Governo da Bahia ultrapassou 200 unidades de segurança entregues em pouco mais de dois anos e meio. Neste domingo, 17, foi a vez do município de Ipecaetá receber o equipamento das mãos do governador Jerônimo Rodrigues.

Com investimento total de R$ 2,6 milhões, a unidade foi equipada para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança pública e aprimorar o atendimento à população.



Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A nova estrutura, localizada na Avenida Possidônio de Souza, abriga tanto a Delegacia Territorial da Polícia Civil quanto o Pelotão da Polícia Militar, marcando mais um avanço nas políticas públicas voltadas para a segurança na Bahia.

Com a inauguração de hoje, o Governo chega ao marco especial de 200 unidades já entregues, desde 2023. Por se tratar de unidade conjugada, a Segurança Pública registra, portanto, 201 unidades inauguradas na Bahia.

A estrutura física recebeu R$ 1,26 milhão destinados à construção da Delegacia da Polícia Civil da Bahia e R$ 1,13 milhão para o Pelotão da Polícia Militar da Bahia. O aporte incluiu ainda mobiliário e equipamentos de tecnologia da informação.

“O Estado não ficará refém do crime organizado. Daremos a paz ao povo da Bahia, combatendo diariamente a criminalidade”, destacou o governador”, Jerônimo Rodrigues.

"Estamos prontos para servir à comunidade. Estamos protegidos e nos colocando à disposição para combater diariamente a criminalidade e a marginalidade. Mas também há um compromisso muito forte com a inclusão, simbolizado pelo programa Bahia pela Paz. O governador, em pouco mais de dois anos e meio de gestão, já promoveu duas reestruturações na segurança pública. A maior delas foi realizada em menos de seis meses de governo - a maior da história da segurança pública do estado”, pontuou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner durante discurso.

A Delegacia Territorial conta com um delegado, dois investigadores e um escrivão. Já o Pelotão da Polícia Militar está sob o comando do Major PM Marcos Kleber Campos, com o apoio de nove policiais militares, fortalecendo ainda mais a atuação integrada das forças de segurança no município.

Balanço

Das 201 novas estruturas entregues, 138 foram inauguradas pelo governador Jerônimo Rodrigues. Em 2023, foram 61 inaugurações; em 2024, 72; e, em 2025, já são 68 inaugurações.

O investimento total nas novas estruturas de segurança em toda a Bahia soma R$ 269,7 milhões, com a construção e entrega de: 110 Delegacias Territoriais; 72 Pelotões da Polícia Militar; 10 Companhias da Polícia Militar; 5 Comandos Regionais da Polícia Militar; 1 Comando Rodoviário; 1 Corpo de Bombeiros; 1 Departamento de Polícia Técnica e 1 Grupamento Aéreo. As unidades foram distribuídas por 27 territórios, beneficiando diretamente 114 municípios baianos.