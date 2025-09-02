Menu
BAHIA NO TOPO!

Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil

Beleza da Bahia vai além da capital e tem regiões consideradas paradisíacas

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/09/2025 - 18:46 h
Praia de Arembepe - Bahia
Praia de Arembepe - Bahia -

Com praias paradisíacas e moradores receptivos, o segundo destino mais procurado do Brasil em 2025 fica a apenas 50 km da capital: Camaçari.

O município entrou no ranking divulgado pelo site de reservas Booking.com, que listou as cidades mais desejadas pelos viajantes no próximo ano.

Com 42 km de litoral, Camaçari abriga algumas das praias mais famosas da Costa dos Coqueiros, como Guarajuba, Itacimirim e Arembepe.

Além das belezas naturais, a cidade oferece hospedagens com diárias a partir de R$ 170, conquistando destaque mesmo diante de concorrentes tradicionais como Morro de São Paulo, Trancoso e Salvador.

As 5 cidades mais procuradas do Brasil em 2025

1 – Barra de Tabatinga (RN)

Localizada em Nísia Floresta, no litoral do Rio Grande do Norte, encanta por suas águas calmas, dunas, falésias, mirantes e pela chance de avistar golfinhos.

Imagem ilustrativa da imagem Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil
| Foto: Divulgação

O que fazer:

  • Mirante dos Golfinhos;
  • Caminhadas e Banhos de Mar;
  • Esportes Aquáticos;
  • Parapente;
  • Observação de Golfinhos.

2 – Camaçari (BA)

A 51 km de Salvador, a cidade é destino ideal para famílias e amantes da natureza. Além das praias tranquilas, oferece esportes aquáticos, a tradicional Aldeia Hippie de Arembepe e o Projeto Tamar.

Imagem ilustrativa da imagem Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil
| Foto: Carol Garcia

O que fazer:

  • Conhecer praias paradisíacas: Busca Vida, Jauá, Arembepe, Guarajuba, Jacuípe e Itacimirim;
  • Visitar o Projeto Tamar;
  • Passear pela Aldeia Hippie de Arembepe;
  • Apreciar a natureza no Parque Ecológico do Cacimbão;
  • Conhecer a Feira de Artesanato de Arembepe;
  • Explorar o Distrito de Abrantes;
  • Assistir a espetáculos no Teatro da Cidade do Saber;
  • Visitar clubes e restaurantes: Amada Lisboa, Neptunus e Clube Candeias.

3 – Córrego do Bom Jesus (MG)

A Serra da Mantiqueira é famosa por suas montanhas, cachoeiras e pela Festa do Bom Jesus, que reúne milhares de devotos todos os anos.

Imagem ilustrativa da imagem Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil
| Foto: Divulgação

O que fazer:

  • Pedra de São Domingos e Pico da Raposa;
  • Cachoeiras: Três Quedas, do Galvão, do Levindo ou do Nêne;
  • Trilhas e Cicloturismo;
  • Parapente.

4 – Passo de Camaragibe (AL)

A 75 km de Maceió, o município encanta por suas praias e piscinas naturais. O encontro do rio com o mar favorece passeios de jangada, barco e esportes aquáticos.

Imagem ilustrativa da imagem Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil
| Foto: Divulgação

O que fazer:

  • Praia do Marceneiro;
  • Barra de Camaragibe;
  • Praia do Camaragibe;
  • Capela dos Milagres;
  • Passeios de barco e jangada;
  • Passeios de bicicleta;
  • Feiras de artesanato;
  • Piscinas naturais.

5 – Praia dos Carneiros (PE)

O município de Tamandaré é conhecido pelas águas calmas e esverdeadas, coqueirais e piscinas naturais formadas durante a maré baixa.

A praia dos carneiros se tornou procurada por suas águas calmas e esverdeadas, seus coqueirais e as piscinas naturais que se formam em maré baixa.

Imagem ilustrativa da imagem Cidade perto de Salvador é o 2º destino mais procurado do Brasil
| Foto: Divulgação

O que fazer:

  • Passeio de Catamarã ou Lancha;
  • Visitar a Capela de São Benedito;
  • Banho de Argila Medicinal;
  • Caiaque e Stand-Up Paddle;
  • Piscinas Naturais;
  • Observação de Estrelas;
  • Jantar à Beira-Mar;
  • Explorar as Barracas de Praia.

x