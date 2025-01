Veja praias do litoral norte da Bahia para conhecer nesse verão

Praia de Imbassaí, uma das praias localizadas no Litoral Norte da Bahia - Foto: Reprodução

O litoral norte da Bahia, com suas praias paradisíacas, é um convite irrecusável para quem deseja curtir o verão em meio à natureza exótica e tranquilidade. A Costa dos Coqueiros, que se inicia praticamente no Aeroporto de Salvador e percorre destinos como Praia do Forte e Guarajuba, é uma rota perfeita para explorar essa região.

Com acesso a algumas a belas praias, sem percorrer mais de 200 km fora de Salvador, a Costa dos Coqueiros (antes conhecida como Linha Verde) oferece um equilíbrio entre belezas naturais e infraestrutura para quem busca descanso. O Portal A TARDE preparou dez opções para todo o tipo de gosto.



Conheça dez praias da Costa dos Coqueiros para curtir o verão:

Praia do Forte

Praia do Forte, em Mata de São João | Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

A Praia do Forte, localizada a 90 km de Salvador, em Mata de São João, é um dos destinos mais renomados da Bahia, famosa por sua beleza natural e pela excelência em preservação ambiental. Com cerca de 12 km de extensão, a praia é dividida em várias enseadas menores, como a do Portinho e a do Papa-Gente, que formam piscinas naturais de águas cristalinas durante a maré baixa.

A região também abriga uma unidade do Projeto Tamar, conhecida por seus esforços na proteção das tartarugas marinhas. Além disso, Praia do Forte oferece uma infraestrutura de alto nível, com opções de hospedagem que vão desde resorts de luxo até econômicos mais acessíveis, além de uma variedade de restaurantes e atrações turísticas, como trilhas ecológicas, monumentos históricos e vilarejos de pescadores.

Praia de Jauá

Praia de Jauá, em Camaçari | Foto: Vanderleya N | TripAdvisor

Um dos primeiros balneários explorados pelo turismo a partir dos anos 80, a Praia de Jauá, em Camaçari, é o destino ideal para quem busca descansar longe da agitação, mas não quer se distanciar tanto da capital baiana. A praia conta com piscinas naturais formadas por recifes de corais e, na maré baixa, as águas mais calmas tornam o local ideal para famílias com crianças e idosos.

A temperatura da água, porém, tende a ser mais fria do que em outras praias da região, o que não impede que o ambiente seja convidativo. Protegida por um quebra-mar natural de pedras, que se estende por cerca de 500 metros ao longo da orla, Jauá é excelente para a prática de esportes em sua extensa faixa de areia. A praia também proporciona muitas barracas que atendem ao público, oferecendo bebidas geladas e pratos típicos do litoral à base de frutos do mar.

Praia de Imbassaí

Praia de Imbassaí, em Mata de São João | Foto: Fernando Arnout | Reprodução Google

A Praia de Imbassaí fica localizada em Mata de São João, a 13 km da Praia do Forte e a 90 km de Salvador. Com uma beleza e serenidade única, Imbassaí guarda muitos encantos, além de ser uma praia com um encontro das águas do rio com o mar. Embora esteja relativamente próximo da capital baiana, o vilarejo mantém suas características rústicas, longe do agitação das grandes cidades.

O litoral é cercado por coqueirais, dunas de areia branca e um rio de águas calmas, ideal para a prática de esportes como stand-up paddle e caiaque. O distrito também conta com a Cachoeira de Mãe Zilda, com uma queda d’água pequena, mas um ótimo poço para tomar banho de rio.

Praia de Itacimirim

Praia de Itacimirim, em Camaçari | Foto: Tarsis Carvalhal | Reprodução Google

Localizada em Camaçari, semelhante a algumas praias da região, a Praia de Itacimirim é um refúgio para quem busca tranquilidade e beleza natural. Com uma paisagem encantadora, que mistura águas do mar e do rio Itacimirim, a praia é menos movimentada, mesmo durante a alta temporada, e atrai quem busca um ambiente sossegado, mas sofisticado.

Itacimirim oferece uma longa extensão de praias e opções de hospedagem de alto nível, desde condomínios de casas para temporada até pousadas e bem hotéis estruturados. Para quem deseja desfrutar da culinária local, a foz do Rio Pojuca é o lugar ideal, com barracas nativas que servem peixes fritos e caranguejos fresquinhos, com mesas à beira d'água.

Praia de Santo Antônio

Praia de Santo Antônio, em Diogo | Foto: Reprodução | Tripadvisor

A Praia de Santo Antônio, localizada no município de Mata de São João, é um verdadeiro recanto para quem busca contato direto com a natureza. Situada entre as movimentadas praias de Imbassaí e o complexo de resorts da Costa do Sauípe, uma praia pouco explorada turisticamente, o que preserva sua atmosfera tranquila e paradisíaca.

Com águas cristalinas e piscinas naturais, a praia é ideal para famílias, especialmente para crianças, e sua beleza intocada é complementada por dunas de areia dourada e vegetação nativa preservada. A vila de pescadores, rústica e charmosa, oferece poucas barracas de praia, garantindo um ambiente relaxante e quase privativo. Ao contrário das praias vizinhas, sempre lotadas, Santo Antônio ainda mantém um ritmo de crescimento lento, o que faz dela um destino perfeito para quem deseja fugir da refrescante e desfrutar de um dia de descanso.

Praia de Barra do Jacuípe

Praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari | Foto: Cristina Berrocal Salazar ! Reprodução Google

A Praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, fica localizada no ponto onde as águas calmas do Rio Jacuípe deságuam no Atlântico, oferecendo um cenário exótico, com coqueirais verdes, dunas de areia branquinha e vegetação de manguezal. Ao longo do rio, barracas de praia com mesas praticamente dentro d'água servem pratos e bebidas, criando uma experiência única de contato com a natureza.

A longa faixa de areia semi-deserta é ideal para quem quer relaxar longe das multidões, e o mar calmo, sem ondas, é perfeita para crianças e idosos. Para quem prefere maior agitação, a região próxima ao encontro das águas oferece mais movimento, enquanto quem busca sossego pode explorar os trechos mais distantes, onde o cenário se mantém sereno e intocado.

Praia de Guarajuba

Praia de Guarajuba, em Camaçari | Foto: Reprodução | Melhores Destinos

A Praia de Guarajuba, situada em Camaçari, a apenas 15 km da Praia do Forte, é um destino sofisticado e ideal para quem busca elegância e conforto em uma viagem praiana. Com águas calmas e cristalinas, ideais para famílias com crianças, a praia encanta com sua extensa faixa de areia branquinha, rodeada por coqueirais e recifes de corais que formam piscinas naturais durante a maré baixa.

A vila de Guarajuba, embora pacata, oferece excelente infraestrutura, com opções de hospedagem de alto padrão, além de ótimos restaurantes à beira-mar, que servem o melhor da gastronomia local. A região, que atrai milhares de visitantes especialmente na alta temporada, também conta com uma variada rede de comércio, garantindo comodidade para os turistas.

Praia de Arembepe

Praia de Arembepe, em Camaçari | Foto: Reprodução | Google

A Praia de Arembepe, em Camaçari, é mundialmente famosa por ter sido um reduto hippie nos anos 1970 e continua a atrair visitantes pela sua combinação única de belezas naturais e boa infraestrutura. É ideal para quem busca um destino autêntico e alternativo na Linha Verde.

Além da comunidade hippie, que ainda preserva seu estilo de vida alternativo, a praia oferece um cenário com uma curta faixa de coqueiros que separa uma lagoa cristalina do mar, com trechos de praia protegidos por recifes de pedras naturais. A vila repleta de casinhas coloridas de barro, é um convite ao turismo rústico e oferece uma boa infraestrutura, com pousadas, restaurantes e mercados.

Praia de Massarandupió

Praia de Massarandupió, em Entre Rios | Foto: Reprodução

Localizada no município de Entre Rios, a 93 km de Salvador, a Praia de Massarandupió é aquela opção para quem está disposto a conhecer paisagens praticamente selvagens e paradisíacas. A região é rodeada de dunas, coqueirais, vegetação típica da Mata Atlântica, praia e um rio que corre à beira-mar.

Massarandupió ganhou fama por possuir a única praia oficial de naturismo da Bahia, sendo que o Brasil possui menos de dez praias nas quais a prática é permitida. Em toda a área é permitido tomar banho, mas o nudismo só é mesmo regulamentado na faixa de 2Km.

A praia não é frequentemente visitada por não ter um acesso tão fácil, com estradas vicinais nem sempre tão conservadas.



Praia de Barra do Itariri

Praia Barra do Itariri, em Conde | Foto: Reprodução | Tripadvisor

É no município de Conde, a 144 km de Salvador, já quase na divisa da Bahia com Sergipe, que se encontra outro paraíso de tirar o fôlego: Barra do Itariri. O povoado, que fica às margens do rio do mesmo nome, possui infraestrutura simples, mas o encontro do rio com o mar produz um cenário de beleza natural a ser desfrutado sem muita agitação.

É uma praia de águas mansas, onde o mar se encontra com o rio oferecendo uma espécie de massagem natural. Durante a vazante da maré, é possível atravessar a pé até o lado oposto do canal, onde ficam imensas dunas e coqueirais. A região oferece atividades como passeios de escunas, lancha e canoagem, além de barracas, restaurantes e camping.

As belezas de Barra do Itariri serviram de cenário para o grande sucesso do cinema, “Tieta do Agreste”, de Cacá Diegues, baseado no romance de Jorge Amado.

Praia de Baixio

Ponta de Inhambupe Residences | Foto: Divulgação

Com praias intocadas rodeada por uma diversidade de biomas -Restinga com dunas, Mangue e Mata Atlântica –, importantes nascentes e lagoas de águas cristalinas, Baixio se destaca na Costa dos Coqueiros pela paisagem cinematográfica. Além disso, Baixio possui um rico legado cultural e está se posicionando como referência no conceito de slow travel no Brasil, que é proporcionar aos viajantes uma imersão mais profunda na natureza local, unindo práticas de sustentabilidade, conexão genuína com as comunidades e respeito ao meio ambiente.

A Vila de Baixio fica a 120km de Salvador, oferece estrutura com diversas opções de hospedagem, como o excelente Hotel Boutique Spa Ponta de Inhambupe By Slaviero, diversas pousadas, como Aldeola que fica pé-na-areia e tem excelente restaurante, e casas para locação no Condomínio Ponta de Inhambupe.

Além de diversas atividades culturais durante o ano, Baixio é palco do Réveillon dos Quereres, que atrai celebridades pelo seu alto padrão.