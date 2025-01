Praias escondidas em Salvador? Confira 5 opções

Praia Lagamar, entre o Cristo da Barra e o Clube Espanhol - Foto: Reprodução | Tripadvisor

Famosa por suas praias vibrantes e turísticas, Salvador também guarda tesouros escondidos, longe do agito das orlas mais conhecidas. Além das famosas orlas da Barra e Itapuã, a capital baiana abriga praias secretas, onde o acesso é mais restrito, a tranquilidade predomina, mas talvez a infraestrutura não seja completa.

Com águas cristalinas, areias finas e cenários paradisíacos, essas praias reservam uma experiência mais intimisita, com um contato com a natureza quase que exclusivo. Se você está em busca de um refúgio para relaxar e se conectar com a natureza, essas cinco praias escondidas em Salvador prometem ser o destino perfeito.

Confira cinco praias escondidas em Salvador:

Praia do Salvador Praia Hotel

Atrás do antigo Salvador Praia Hotel, mais precisamente atrás do Vila Galé Salvador, fica uma das praias mais vazias da capital e sem nenhuma infraestrutura. Para chegar até a área, basta ir até a Praia de Ondina e andar até o lado mais afastado. Ou acessar pela Rua Morro do Escravo Miguel e seguir sentido à praia. Ela tem uma maré forte, então pode não ser uma boa opção para quem deseja um banho tranquilo.

Praia Lagamar

A Praia Lagamar fica entre o Cristo da Barra e o Clube Espanhol, escondida atrás da vegetação. O local tem uma extensão de areia bem pequena, águas cristalinas e calmas, com piscinas naturais a depender da maré. Uma ótima opção para levar lanches e curtir a tranquilidade da praia.

Praia da Vila Brandão

A praia da Vila Brandão fica no Corredor da Vitória, entre a Mansão Wildberg e o Yacht Clube da Bahia. Precisa apenas descer as escadas para conhecer a comunidade da Vila Brandão, rica em cultura local. A praia é discreta e pequena, mas tem várias opções para comer uma moqueca, beber algum drink ou apenas ver o pôr do sol com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Praia do Buracão

Pouco conhecida pelos turistas, mas nem sempre tão vazia, a Praia do Buracão é aquela onde os moradores curtem. Ela tem um paredão cheio de grafites, mosaicos em espelhos e um desenho de sereia desenhado na escadaria. Com uma faixa de areia curta e ondas fortes, a praia é cercada de pedras que oferecem paisagens bem diferentes das demais praias da cidade. Na maré baixa, é ótima para tomar sol, jogar um futevôlei e curtir as piscinas naturais que se formam entre as pedras.

Na praia, é possível comer um peixe frito, tomar uma cerveja ou até um bom drink para aproveitar o dia.

Divisa entre as praias de Piatã e Placaford

Entre as opções de praias mais tranquilas e pouco frequentadas de Salvador, o trecho de coqueiral entre Piatã e Placaford tem um destaque. A região ganhou uma nova orla em 2015, com um grande calçadão da orla ótimo para caminhadas, além de uma ciclovia para os amantes do esporte. As águas calmas são perfeitas para famílias com crianças pequenas.