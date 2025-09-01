Camaçari lança Programa Escola das Adolescências em parceria com MEC

Programa Escola das Adolescências em Camaçari - Foto: Patrick Abreu

O Teatro Cidade do Saber (TCS) foi palco do lançamento do Programa Escola das Adolescências em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Seduc), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), representa um avanço no fortalecimento da escuta ativa, da participação e do protagonismo dos adolescentes na construção de uma educação mais inclusiva.

Voltado a estudantes da rede pública municipal, educadores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e parceiros institucionais, o programa propõe uma mudança voltada ao reconhecimento dos adolescentes como sujeitos potentes, capazes de provocar transformações significativas em contextos escolares e sociais.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação também foca na recomposição das aprendizagens, buscando reduzir índices de evasão e abandono escolar.

Segundo o secretário de Educação, professor Márcio Neves, a proposta amplia os cuidados com os estudantes do Ensino Fundamental II.

"O município recebe do MEC investimentos orçamentários e pedagógicos. A ideia é que a gente agora ajude esses jovens a construírem o seu projeto de vida, não só do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista emocional".

"O projeto faz formações com gestores, professores e servidores justamente para aprender a lidar com essa diversidade que envolve todas as emoções e condições de sobrevivência de um jovem na atualidade", acrescentou.

O projeto será implementado em 27 unidades escolares da rede municipal, com formações, rodas de conversa, oficinas, escutas ativas e práticas pedagógicas que fortalecem as vozes adolescentes no espaço escolar.

A coordenadora dos Anos Finais (6º ao 9º ano) da Seduc, Lecilda Araújo, destacou o papel estratégico dos educadores.

"Este é um programa que exige sensibilidade e coragem. Precisamos estar abertos a novas escutas e práticas que coloquem o estudante no centro da aprendizagem. Nós acreditamos realmente no poder da transformação social que a escola tem. A gente vê isso acontecendo todos os dias", afirmou.

Representando a Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências (Renapea) na Bahia, Cristiane Assis celebrou a adesão de Camaçari.

"Ver uma cidade como Camaçari se somando ao Programa das Adolescências é motivo de grande esperança. A parceria com o MEC e a atuação das redes locais fortalecem um movimento nacional pela valorização dos adolescentes como agentes de mudança. Essa é uma pauta urgente e necessária", disse.

Seminário discute escolhas profissionais dos jovens

Seminário discute escolhas profissionais dos jovens | Foto: Bruno Nogueira

O município, que é parceiro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, também realizou o seminário “A escolha profissional: desafios, dilemas e expectativas”, promovido pelo Programa Universidade para Todos (UPT), por meio da Coordenação de Juventude e Ensino Superior.

O evento, no Colégio em Tempo Integral Gonçalo Muniz, reuniu mais de 500 estudantes de diferentes polos do UPT na Bahia. A programação incluiu uma ‘Mesa das Profissões’ com representantes de diversas áreas, proporcionando reflexões sobre carreira e futuro.

Da esquerda para a direita: Silvia Clécia Dantas, técnica universitária da UNEB Camaçari; Israel Amoedo, coordenador de Juventude e Ensino Superior; e Márcio Neves, secretário de Educação de Camaçari | Foto: Bruno Nogueira

De acordo com o coordenador de Juventude e Ensino Superior, Israel Amoedo, “é essencial proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer diversas profissões e refletir sobre suas escolhas, fortalecendo suas decisões para o futuro”.