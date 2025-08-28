Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
PORTAL MUNICÍPIOS

Educação em Feira de Santana se destaca para o novo mercado de trabalho

Feira conta hoje com mais de 30 instituições de ensino superior públicas e privadas para atender ao mercado

Cláudia Lessa

Por Cláudia Lessa

28/08/2025 - 12:15 h | Atualizada em 28/08/2025 - 12:50
Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana -

As demandas impulsionadas por novas indústrias, empresas de serviço e pelo comércio transformaram Feira de Santana em um relevante polo educacional da Bahia. A cidade conta, hoje, com uma rede diversificada de escolas municipais e estaduais, públicas e privadas, além de mais de 30 instituições de Ensino Superior, como a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), bem como a Universidade Salvador (Unifacs) e o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), que oferecem cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas.

Primeira instituição estadual implementada para interiorizar o Ensino Superior, a Uefs oferece 31 cursos de graduação, distribuídos em quatro áreas do conhecimento, atendendo a cerca de 150 municípios baianos.

“Nossa principal missão é oferecer educação pública e gratuita de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região, com foco no centro-norte baiano em integração com o semiárido, e formando profissionais com pensamento crítico e responsabilidade social”, pontua a reitora Amali de Angelis Mussi, ressaltando que o curso de Farmácia alcançou a melhor nota do Brasil no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, em 2023, e o de Engenharia Civil obteve a maior nota da Bahia, se posicionando entre os três melhores cursos das universidades estaduais do país.

Egressas da universidade, Taris Maria Macedo e Acsa Magalhães contam que tiveram na instituição uma inspiração para o empreendedorismo. Farmacêuticas e cientistas, Taris e Acsa fizeram mestrado e doutorado, respectivamente, em Recursos Genéticos Vegetais e Biotecnologia. Atualmente, são sócias na Puba, uma bioindústria de insumos naturais para cosméticos e agricultura.

“A nossa trajetória empreendedora e o surgimento da Puba começam dentro da Uefs. Foi nessa instituição que tive a oportunidade de fazer ciência aplicada ao mercado, com responsabilidade social e ambiental, conectando o conhecimento acadêmico aos desafios reais da sociedade. A Uefs proporciona uma base sólida em pesquisa, com olhar para a biodiversidade nativa em busca de soluções para o mundo”, relata Taris.

Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Acsa Magalhães complementa: “A instituição foi o berço do conhecimento técnico, da nossa visão crítica e do compromisso com o impacto social e ambiental, se hoje fazemos empreendedorismo científico com muita inovação, é porque a instituição mostrou que é possível e nos deu suporte para realizá-lo”.

Educação Tecnológica

Feira de Santana sedia, também, unidades de Educação Tecnológica, como o Instituto Federal da Bahia (Ifba) e o Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (Ceteb). A educação tecnológica pública e gratuita no município é representada também pelo Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) Portal do Sertão, instituição de ensino profissionalizante vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

O Cetep oferece tanto cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (para quem está concluindo o Ensino Fundamental) quanto cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), como Agropecuária, Informática, Redes de Computadores, Meio Ambiente e Edificações, dentro da proposta de formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

O número de matrículas na rede municipal de ensino, este ano, computa 57.437 estudantes, contra 55 mil em 2024. Desse total, 4.196 são alunos com deficiência, atendidos em escolas 100% adaptadas para acessibilidade. Os dados da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o titular da pasta e vice-prefeito, Pablo Roberto da Silva, refletem as transformações estruturais, pedagógicas e administrativas na área da Educação.

“Com o apoio do prefeito José Ronaldo, a gestão anunciou um pacote histórico de investimentos, totalizando R$ 58 milhões, direcionados para a valorização dos profissionais, modernização da infraestrutura escolar, fortalecimento da inclusão e melhoria da qualidade do ensino”, enfatiza o gestor.

Entre os principais avanços, Pablo Roberto destaca o reajuste salarial de 5,53% para os professores municipais, além da reestruturação das funções gratificadas, com aumento de até 275%. Outro marco, diz, foi a retomada do processo de enquadramento funcional, parado desde 2018, com a regularização de 590 processos de forma escalonada. Ele enaltece, também, a melhoria da rede física.

“Foram autorizadas novas creches em Bonfim de Feira e Água Grande (Maria Quitéria), além de reformas e ampliações em diversas unidades, como as escolas Paula de Freitas Almeida, Timóteo Ferreira da Silva, Professora Francy Silva e Eduardo Froes da Mota”, enumera, destacando que as intervenções incluem reparos estruturais, acessibilidade, revitalização de bibliotecas, laboratórios e salas de leitura”.

Já na rede pública estadual, o Governo anunciou, no início deste ano, um investimento de R$ 100 milhões para a reforma e construção de novas escolas em Feira de Santana, incluindo distritos como Matinha e Jaguara, com foco na ampliação de vagas e na melhoria da infraestrutura das unidades, de acordo com a Secretaria da Educação.

As obras incluem a construção de novas salas de aula, laboratórios de ciências, refeitórios e guaritas, além de ambientes destinados a atividades culturais e esportivas, bem como a ampliação de espaços de convivência. Entre as escolas já contempladas, destaque para os colégios estadual de Tempo Integral Professora Ana Angélica Vergne de Morais e de Tempo Integral de Conceição de Jacuípe, este na Região Metropolitana.

Desenvolvimento regional

Faculdade particular com uma unidade em Feira de Santana, a Unifacs atende às demandas em áreas como Saúde, Engenharia, Veterinária, Direito e Negócios, com o intuito de formar pessoas capacitadas para que possam contribuir com o desenvolvimento regional.

“Impactamos Feira e região com uma nova perspectiva de profissionais e com ampla variedade de formações, através das graduações e pós-graduações. Nossos estudantes contam com uma infraestrutura moderna e um corpo docente qualificado, o que, alinhado a uma metodologia que incentiva a prática profissional desde os primeiros semestres, garante uma preparação sólida para o mercado de trabalho”, afirma o diretor da instituição, Bruno Soares.

O fisioterapeuta Marcus Fialho conta que, desde que concluiu a graduação na Unifacs, em 2024, atua de forma personalizada, com atendimentos domiciliares voltados à reabilitação funcional e à qualidade de vida dos pacientes, buscando oferecer um cuidado humanizado, que atenda às reais necessidades de cada pessoa.

“A Unifacs me proporcionou uma base teórica sólida, aliada a uma vivência prática muito rica ao longo de todo o curso, o corpo docente é extremamente qualificado e o que mais me marcou foi o quanto os professores incentivavam a gente a sair da zona de conforto, sempre trazendo desafios, propondo discussões atuais e nos preparando para atuar com segurança e senso crítico”.

UNIFACS - Campus Santa Mônica, em Feira de Santana
UNIFACS - Campus Santa Mônica, em Feira de Santana | Foto: Divulgação / Unifacs

Outro ponto importante, diz, foram os campos de estágio.“Tive a oportunidade de passar por diferentes instituições parceiras, em áreas variadas da Fisioterapia, o que ampliou minha visão e me ajudou a entender melhor com qual público eu queria trabalhar. Essa diversidade de experiências práticas foi, sem dúvida, um dos maiores diferenciais da minha formação. Sou muito grato por toda essa jornada e levo comigo tudo o que aprendi, tanto como conhecimento técnico quanto como crescimento pessoal e profissional”, enaltece Fialho.

O modelo de ensino da Unifacs tem como base o Programa de Ensino Dual, através do qual universidade e empresas fazem parceria para a formação dos alunos.

“Contamos com uma rede de parceiros privados e públicos que se somam aos cenários reais da profissão e integram seus profissionais no processo de aprendizagem dos nossos estudantes, combinando teoria, prática e inovação”, explica Bruno Soares.

Para isso, ressalta o diretor, a instituição incentiva uma relação próxima e estratégica com o mercado de trabalho, possibilitamos que os alunos desenvolvam competências por meio de projeto, atividades técnicas, desafios e eventos ligados à sua área de formação para que se aproximem da realidade profissional antes mesmo de concluírem a formação.

Uefs cria agência de inovação para apoiar projetos em toda a região

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) dispõe de um conjunto diversificado de cursos que atendem a demandas diretas da indústria, do comércio e dos serviços, com destaque para as áreas de Engenharias (Civil, Elétrica, de Alimentos e de Computação), Administração, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Biotecnologia, Sistemas de Informação e Licenciaturas voltadas à formação de professores.

Segundo a reitora Amali de Angelis Mussi, essas graduações respondem às exigências do mercado regional e preparam profissionais para o desenvolvimento de cadeias produtivas locais.

Ainda segundo a gestora, a instituição de ensino tem investido, também, em ações de inovação, como a criação da Agência Inova Uefs, que apoia projetos em todo o Território Portal do Sertão, com potencial de mercado e promovendo a proteção da propriedade intelectual. Já o Programa Novatores, segundo Amali Mussi, já acelerou 60 iniciativas inovadoras entre 2024 e 2025, “sendo uma grande referência para startups e outros negócios, mais um exemplo que traz saldos positivos para o desenvolvimento regional”.

Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Outro exemplo que está recebendo os últimos ajustes é o Centro de Referência para a Bioeconomia, voltado ao aproveitamento sustentável da biodiversidade do semiárido, com investimento de quase R$ 14,7 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“Esses projetos articulam diferentes áreas do conhecimento e fortalecem o papel da universidade na formação de mão de obra qualificada e na geração de soluções tecnológicas para o interior do Estado”, ressalta a reitora, reafirmando “o compromisso de continuar consolidando a atual contribuição da universidade, ampliando ainda mais o papel estratégico da Uefs em Feira de Santana e no Estado da Bahia”.

Produção acadêmica e iniciação científica – O fomento à pesquisa na Uefs envolve 25 programas de pós-graduação stricto sensu, com oferta de 17 cursos de mestrados acadêmicos, oito doutorados acadêmicos e oito mestrados profissionais, além de dois programas interinstitucionais. “

Incentivamos a produção acadêmica e iniciação científica com seus diversos núcleos de pesquisa, laboratórios multiusuários e políticas de investimento”, enaltece a reitora Amali.

Além das atividades de ensino e pesquisa, a Uefs mantém atuação cultural e comunitária por meio de suas unidades externas e programas de extensão, como o Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), o Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD), o Observatório Astronômico Antares, vinculado à instituição desde 1992, e o Horto Florestal, espécie de estação de educação ambiental e campo de práticas para pesquisas em sustentabilidade e biodiversidade.

De acordo com a atual gestão, a memória e as expressões culturais também são valorizadas e cuidadas pela Uefs e estão disponíveis na rede de museus, no sistema de bibliotecas e outros espaços da instituição e eventos, como o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs).

O nosso compromisso com a educação pública também garante a equidade e a inclusão, na graduação, na pós-graduação, nas atividades extensionistas e na formação do corpo técnico-administrativo da universidade. A Uefs dispõe de políticas de ações afirmativas que reservam vagas para grupos historicamente excluídos, como pessoas negras, indígenas, quilombolas, trans e com deficiência, e busca ampliar, a cada dia, suas políticas e estruturas de acesso e permanência estudantil”, pontua a reitora.

A Uefs tem contribuído para a formação de profissionais qualificados e comprometidos não apenas com o desenvolvimento, mas também com a justiça social, a sustentabilidade e a redução das desigualdades, afirma Amali Mussi.

“Nossos cursos de graduação e pós-graduação promovem a produção científica, a inovação e o diálogo com os desafios da sociedade. A universidade mantém 55 convênios com instituições de 19 países, entre eles Portugal, Espanha, França, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, México, Argentina e Colômbia. Entre 2021 e 2024, foram promovidas experiências internacionais para 154 estudantes de graduação e acolhidos 67 estudantes estrangeiros”.

O resultado dos programas de pós-graduação da instituição, muitos dos quais realizados em parceria com instituições como a Universidade Federal da Bahia e (Ufba) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trazem resultados que vão além das premiações e se refletem em áreas como saúde pública, direitos humanos, economia, educação, meio ambiente e diversas tecnologias.

“Como exemplos, no primeiro semestre deste ano se destacaram o Prêmio MapBiomas, vencido por egressos da Uefs com uma plataforma voltada ao licenciamento ambiental; o Prêmio LED, com projeto de alfabetização de garis; a Menção Honrosa da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (Anpur), com a campanha Zeis Já; e o Prêmio Destaque em Iniciação Científica do CNPq, com pesquisa em astrofísica orientada por docente da universidade”, lista a reitora.

Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Estadual de Feira de Santana | Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Empregabilidade é impulsionada pelo Centro de Carreiras Unijorge

Instituição privada de Ensino Superior, com 26 anos no mercado, o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) oferece a seus alunos do Centro de Carreiras Unijorge, núcleo responsável por orientar e impulsionar a empregabilidade dos graduandos e diplomados.

O equipamento oferece programas abrangentes e uma série de ações focadas no desenvolvimento de carreiras. Um deles é o Programa de Estágio, que atua na inserção do estudante no mercado de trabalho, supervisionando e acompanhando seu aprendizado prático. Há, também, o Programa de Desenvolvimento de Carreira, que investiga as tendências e exigências do mercado, promovendo eventos exclusivos com empresas renomadas; oficinas de capacitação; e orientações individuais personalizadas.

Outra iniciativa do Centro de Carreiras Unijorge é o Programa de Diplomados que, mesmo após a formatura, mantém o suporte aos ex-alunos, enviando oportunidades de trabalho relevantes e oferecendo educação continuada.

“Nossos eventos, como o ‘Conhecendo o Mercado’, conectam o estudante e o egresso a executivos de grandes organizações. Já as Oficinas de Currículos e Laboratórios de Competência os preparam para os desafios das seleções”, enumera o gerente de Gestão de Aprendizagem em EAD do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), Ednaldo Neves.

Terceiro polo industrial da Bahia, ficando atrás apenas do Centro Industrial de Aratu (CIA) e do Polo de Camaçari, Feira de Santana abriga empresas de alimentos, autopeças, embalagens e têxteis, entre outros. Desse modo, formandos em cursos como Administração, Engenharia e Logística são comumente recrutados por essas indústrias.

“São companhias que demandam mão de obra qualificada e valorizam os egressos da Unijorge”, orgulha-se o gestor.

Unijorge em Feira de Santana
Unijorge em Feira de Santana | Foto: Divulgação/Unijorge

Cursos EAD

A Unijorge dispõe de uma ampla variedade de cursos à distância, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Segundo Ednaldo Neves, a proposta pedagógica dos cursos à distância está focada na formação integral dos futuros profissionais, que é voltada à construção das competências e habilidades exigidas pelo mercado baiano e nacional.

“Combinamos uma metodologia contemporânea, apoiada em tecnologias educacionais e a nossa oferta educacional permite que jovens e adultos da região tenham acesso a uma formação acadêmica contemporânea de excelência”.

Estudante do curso de graduação em Pedagogia, Josivania Adorno considera que, antes de escolher um curso com o qual se identifique, é preciso optar por uma instituição conceituada.

“É a faculdade que vai proporcionar uma base teórica e consistente do conhecimento aprofundado e detalhada na área em que deseja atuar”, afirma. A Unijorge, segundo ela, desempenha um papel essencial na sua formação acadêmica para ter sucesso na futura vida profissional.

“A instituição faz com que eu desenvolva habilidades teóricas e práticas essenciais para o mercado de trabalho, além de oferecer uma oportunidade de construir uma rede de contatos e trocas de conhecimento valiosas, visando cada vez mais um futuro profissional melhor”, revela, acrescentando que a modalidade EAD oferece a ela flexibilidade de horários e permite a conciliação dos seus estudos com o trabalho e a vida pessoal.

Ednaldo Neves ressalta que é no cenário que desponta Feira de Santana como o segundo maior polo econômico da Bahia e importante centro de comércio, serviços e indústria que a excelência de formação da Unijorge se destaca.

“O profissional formado na EAD da Unijorge possui sólida formação técnica, científica e profissional, estando capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias em processos de inovação, o que estimula a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, com visão ética e humanística”, avalia

O profissional ressaltou ainda que a instituição oferta cursos com desempenhos positivos em indicadores de qualidade, como o CPC (Conceito Preliminar de Curso) e o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

