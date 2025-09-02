Enem 2025: confira dicas de química para se destacar na prova

Professora de química, Luciana Menezes Moreira, e a estudante Michele Simões - Foto: Kelvin Klay/A TARDE Play

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece no dia 16 de novembro, com as provas de ciências da natureza e matemática. Na parte de ciências da natureza, os estudantes responderão a 45 questões, distribuídas entre física, química e biologia. As outras 45 questões serão de matemática.

Para desbravar todas as fórmulas, moléculas e reações com mais facilidade, o quadro ‘Dicas do Enem 2025', iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta terça-feira, 2, traz a professora de química, Luciana Menezes Moreira, e a estudante Michele Simões, do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida.

Principais conteúdos de química no Enem

Entre os assuntos mais recorrentes na prova de química, a professora explica que de 30 a 40% são focados em química orgânica. Ou seja, dar uma atenção especial ao estudo das funções orgânicas, saber reconhecê-las, identificar o que é um hidrocarboneto, além das funções oxigenadas e nitrogenadas, é o primeiro passo.

“Além da parte da química orgânica, é importante também dar um foco na questão energética: a fisicoquimica. Nós podemos destacar dois conteúdos importantes: a termoquímica e a eletroquímica. Ambas vão trabalhar com a questão energética e, geralmente, o Enem gosta muito de focar na termoquímica, trabalhando com os combustíveis, que são os hidrocarbonetos, e como é que eles vão liberar energia para o meio”, disse.

Dentro da química geral, a professora destaca a separação de misturas, tema bastante cobrado e diretamente relacionado ao tratamento de água. “A gente vai ter que saber um pouquinho o que é uma filtração, uma destilação, que são processos importantes de separação de misturas”.

Principais erros e como evitá-los

Entre os erros mais comuns, a professora alerta que, na química orgânica, por ser um conteúdo extenso, muitos estudantes se atrapalham no reconhecimento das funções, algo que exige bastante memorização.

“É necessário que o aluno tenha um plano de estudo bem elaborado, que ele consiga fazer alguns mapas mentais ou fluxogramas que permitam, ao longo do seu caminho de estudo da química, facilitar essa memorização”.

Uma das dicas para memorizar esse conteúdo é começar com exercícios de baixa complexidade e, gradualmente, avançar para questões mais difíceis.

“Comece inicialmente fazendo exercícios de baixa complexidade e vá aumentando a complexidade dos exercícios até chegar o momento em que ele [aluno] conseguiu memorizar, interiorizar aquele assunto”, orientou a professora.

