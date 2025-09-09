Menu
HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

Categoria 'Eco-terra' do prêmio EcoInovar valoriza projetos sustentáveis

Especialista destaca impacto da iniciativa na formação de estudantes e no fortalecimento da educação pública

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

09/09/2025 - 10:20 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Com inscrições abertas até 18 de setembro, o prêmio ‘EcoInovar 2025', iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, busca estimular a criação e a aplicação de projetos científicos inovadores e sustentáveis da rede pública estadual da Bahia.

A premiação contempla estudantes regularmente matriculados(as) e professores(as) em atuação nas escolas estaduais dos municípios de Jequié, Irecê, Maracás, Santaluz, Salvador, Candeias e Ilhéus.

Categorias

O prêmio está dividido em duas áreas temáticas:

  • “Eco-terra: soluções para a sustentabilidade” - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais;
  • “Eco-navegando: para um futuro sustentável” - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc).

Em ambas categorias, serão valorizados critérios como:

  • Sustentabilidade;
  • Inovação;
  • Engajamento comunitário e escolar;
  • Valorização da cultura local.

Na categoria, “Eco-terra: soluções para a sustentabilidade”, a geóloga e pesquisadora, Nilza Carolina Carvalho, destacou que iniciativas como o 'EcoInovar' fortalecem a educação pública e ampliam o protagonismo dos estudantes junto a seus professores.

Segundo ela, transformar ideias em soluções reais exige a “integração entre teoria e prática, possibilitando a junção do conhecimento adquirido em sala de aula com saberes ancestrais locais, construindo assim projetos e protótipos voltados para desafios sociais, ambientais e tecnológicos baseados em realidades locais”.

“Dessa forma, a escola deixa de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos e passa a ser um ambiente de experimentação e criação e integração do território”, acrescentou.

Ao propor soluções para problemas reais, os estudantes podem desenvolver senso de responsabilidade coletiva, consciência crítica e compromisso ético com o território em que vivem.

“Essa experiência fortalece valores como cooperação, solidariedade, respeito à diversidade e cuidado com o meio ambiente. Isto possibilita a construção de profissionais com olhares sensíveis, éticos e respeitem o meio ambiente”, afirmou Nilza.

Em breve serão divulgadas dicas e orientações específicas para a categoria “Eco-navegando: para um futuro sustentável”.

Incrições

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial: atardeeducacaopremia.atarde.com.br. Cada projeto deve ser submetido por equipes formadas por um(a) professor(a) orientador(a) e até três estudantes.

Etapas e apoio aos finalistas

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora formada por especialistas e pedagogas do A TARDE Educação. Os três finalistas de cada categoria participarão de um período de tutoria e acompanhamento territorial entre outubro e novembro, recebendo apoio técnico e pedagógico para aprimorar suas propostas.

Nessa fase, cada equipe poderá contar com até R$ 1.000,00 em materiais, fornecidos pela organização, para viabilizar a etapa prática.

Vale ressaltar que não haverá repasse direto de recursos financeiros às equipes. A aquisição dos materiais será realizada diretamente pela organização do prêmio, com base em avaliação técnica do A TARDE Educação, conforme a natureza e a necessidade de cada projeto.

Premiação

Os projetos vencedores receberão um apoio financeiro que será destinado diretamente à compra de materiais, equipamentos ou serviços que contribuam para a execução ou o fortalecimento da iniciativa, respeitando o valor definido para cada categoria.

Classificação dos projetos

  • 1º lugar – até R$ 5.000,00 em recursos para o projeto;
  • 2º lugar – até R$ 3.500,00 em recursos para o projeto;
  • 3º lugar – até R$ 2.000,00 em recursos para o projeto.

A gestão desses recursos ficará a cargo do Grupo A TARDE, em parceria com a escola e a equipe responsável pelo projeto.

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

