Papo de trânsito: celular já é a 3ª causa de mortes em acidentes no Brasil
Quadro ‘Papo de Trânsito’, do A TARDE Educação, destaca perigos e cuidados ao volante
Por Redação
Todo mundo sabe que mandar mensagem andando no meio da rua ou dirigindo é perigoso e ilegal. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o uso de smartphone é a terceira maior causa de mortes no trânsito brasileiro, resultando em cerca de 54 mil óbitos por ano.
E não para por aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o simples ato de utilizar o celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidentes, reduzindo significativamente o tempo de reação do condutor.
O alerta é destacado no ‘Papo de Trânsito’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quinta-feira, 4. O vídeo completo está disponível no perfil do Instagram @atardeeducacao.
O que determina o Código de Trânsito
O uso do celular ao volante é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que classifica a prática como infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.
Pelo código, o condutor deve dirigir com as duas mãos no volante, exceto nas trocas de marcha, quando acessar equipamentos do veículo ou sinalizar com os braços nas trocas de faixa e nas conversões.
Sistemas de viva-voz não são proibidos, mas segundo especialistas devem ser evitados, pois também desviam a atenção da direção.
Motociclistas e o uso do celular
Com o aumento do número de motociclistas profissionais, como os de aplicativos de entrega, cresce também o uso do celular no guidão, elevando os riscos de sinistros. Muitos recorrem ao aparelho para checar rotas, pedidos, mensagens e ligações.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, orienta que a solução é uma questão apenas de conscientização do melhor para a vida. Ou seja, evitar o uso do celular enquanto pilota, priorizando sempre a segurança no trânsito.
