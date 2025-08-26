A TARDE Educação promove workshop em Conquista

Educadores do NTE 20 - Foto: Rafaela Nolasco - NTE 20

Com o tema 'Educação para o Trânsito', o workshop promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), foi realizado nesta terça-feira, 26, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O encontro aconteceu no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), localizado no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

A iniciativa teve o objetivo de oferecer formação continuada para professores do 3º ano do Ensino Médio, gestores e coordenadores pedagógicos da rede estadual que integram o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 20 - Vitória da Conquista. A proposta incentivou a integração do tema nos componentes curriculares já existentes e, ao mesmo tempo, estimulou o desenvolvimento cidadão dos estudantes sobre segurança viária e cidadania em suas comunidades escolares.

A programação contou com momentos teóricos e práticos, que apresentaram estratégias de ensino voltadas à educação para o trânsito como parte da vida cotidiana e da formação ética e crítica dos jovens. Entre os pontos abordados, estiveram:

A importância da prevenção de acidentes;

O papel da escola na conscientização social;

A relação entre mobilidade urbana e cidadania.

A professora de Educação Digital do Instituto de Educação Euclides Dantas, Márcia Moura, ressaltou que a expectativa é ampliar os conceitos sobre educação no trânsito e atuar como multiplicadora da iniciativa. “A gente precisa estar passando isso para nossos alunos para poder fazer um país melhor. Tudo começa com educação, e o trânsito precisa bastante disso. Para diminuirmos estatísticas e números de acidentes”.

Já a gestora do CETEP, Lívia Correia, ressaltou que discutir educação para o trânsito dialoga diretamente com a realidade dos estudantes do Ensino Médio, etapa em que muitos completam 18 anos e participam do Programa CNH da Gente, uma iniciativa do Governo da Bahia em parceria com o Detran.

“Ser multiplicador da educação no trânsito para os nossos alunos está sendo maravilhoso e espero que essa formação se estenda para outros municípios, porque todos nós só temos a ganhar”, afirmou Lívia.

Também presente na formação, a diretora do NTE 20, Lenira Figueiredo, destacou a importância da parceria.

“Receber o A TARDE Educação no nosso NTE, com essa gama e infinidade de propostas, de projetos, de temas transversais que a gente pode trabalhar nas nossas escolas, é um ganho muito grande. Nós estamos com o coração agradecido por esse momento e ao mesmo tempo com as esperanças renovadas de que nossos diretores, coordenadores pedagógicos, professores saíram daqui motivados para levar essas ações para os nossos territórios, para as nossas escolas”.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, junto às pedagogas do A TARDE Educação, Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo.

O workshop 'Educação para o Trânsito' também contou com a cobertura realizada por estudantes conquistenses das Agências de Notícias Heleusa 360°, do Colégio Estadual Heleusa Figueira Câmara; CETEP News, do Centro Territorial de Educação Profissional e Tecnológica (CETEP); e Jovens em Pauta, do Instituto de Educação Euclides Dantas. O conteúdo foi publicado no perfil do Instagram @atardeeducacao.