Especialistas dão dicas para estudantes no Concurso Cultural Jovem Jornalista

O Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, premiará estudantes e professores de escolas municipais ou estaduais de cidades parceiras do Programa, na Bahia. Com inscrições abertas até 10 de outubro, o concurso deste ano traz como tema: ‘SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?’. A proposta é estimular a reflexão sobre as mudanças climáticas e seus efeitos no dia a dia da sociedade.

De acordo com a etapa escolar, os estudantes poderão participar em diferentes formatos de produção:

Tirinhas (1º ao 5º ano);

Videorreportagem (6º ao 9º ano);

Artigo de Opinião (Ensino Médio);

Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA).

Dicas dos especialistas

Para orientar e inspirar os jovens, especialistas convidados compartilharam dicas e recomendações. Confira:

Tirinhas (1º ao 5º ano) - Mínimo três e no máximo seis quadrinhos

A primeira dica é com o jornalista e especialista em quadrinhos, Gutemberg Cruz. Ele destacou que as tiras são historinhas curtas que misturam imagens, falas, sons e textos para contar algo de forma rápida, divertida ou até crítica.

“Para criar uma tira é importante gostar de leitura, ela amplia nossas ideias. Depois, pense: o que eu quero contar? Crie personagens com personalidades próprias e use a imaginação. Nas tiras, os balões de fala são fundamentais. Eles indicam se o personagem está falando, gritando, sussurrando ou pensando”, explicou.

Outros recursos que devem ser usados, segundo Gutemberg, são as onomatopeias que imitam sons: “hahaha”, “kkkkk”, “rsrsrs” ou sons de objetos e animais.

“Esses elementos tornam a narrativa mais viva e divertida. Se você gosta de quadrinhos, busque sempre mais referências. Vale a pena visitar a biblioteca da sua escola ou até a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, em Nazaré, onde você encontra livros e revistas em quadrinhos incríveis”, recomendou.

Videorreportagem (6º ao 9º ano) - Duração de um e três minutos

Para os estudantes que irão produzir uma videorreportagem, o jornalista e coordenador do A TARDE Play, Gustavo Castellucci, destaca que o celular pode ser um grande aliado para a produção. “Com o microfone lapela, com o microfone bastão, você pode sair pra rua com um tripé, com uma iluminação extra e produzir a sua própria reportagem”, disse.

Ele ressaltou ainda que a preparação é fundamental para um bom resultado final.

“É importante que você tenha muito domínio sobre aquilo que você vai falar, porque o tempo corre e você não tem muita ajuda na rua, afinal estará sozinho ou sozinha”, orientou.

Castelluci reforçou a importância do planejamento e da escolha adequada de fontes. “E mais do que tudo, escolher boas fontes e contar boas histórias. Sem isso, a reportagem não vai para lugar nenhum”.

Artigo de Opinião (Ensino Médio) - Texto dissertativo-argumentativo de 1.750 a 2.700 caracteres com espaços

A editora executiva do impresso A TARDE, Hilcélia Falcão, explicou que o artigo de opinião permite ao autor expor suas ideias de forma clara, dialogando com a sociedade.

“Um artigo de opinião é um texto que expressa a visão ou perspectiva de alguém sobre um determinado tema ou assunto. Sabe aquela coisa que você sempre teve vontade de falar para o mundo e nunca teve espaço? Pronto, o lugar é esse. É no artigo de opinião que você expressa a sua opinião sobre alguma coisa, o seu ponto de vista. O objetivo é simplesmente divulgar ou influenciar pessoas, influenciar a opinião pública sobre algum tema relevante”, disse.

Entre as orientações, Hilcélia destacou a importância da pesquisa, da clareza na escrita e da organização das ideias.

“Defina também qual é o seu público-alvo, porque ele vai determinar a linguagem que você vai utilizar nesse artigo. Determine claramente a sua opinião sobre o tema. Não pode ficar em cima do muro pra lá e pra cá. Você está dando a sua opinião. Então, ao final, você vai ter que convencer a outra pessoa que lê sobre qual é o seu ponto de vista a respeito daquele tema”.

Crônica (Educação de Jovens e Adultos - EJA) - Texto narrativo-reflexivo de 1.750 a 2.700 caracteres com espaços

A escritora, jornalista e colaboradora do Muito+, do Jornal A TARDE, Luisa Sá Lasserre, apresentou as características da crônica, que ela define como um gênero híbrido, situado entre jornalismo e literatura.

Para os estudantes da EJA, o ponto de partida deve estar no cotidiano do autor.

“Em vez de começar já querendo abordar o tema de uma forma muito ampla, trazendo a sua opinião, escolha algo do seu dia a dia. Pode ser uma cena que você viu, uma memória, um acontecimento. Inclua alguns detalhes. Pode ser uma descrição do cenário, como era a paisagem do lugar, quem estava por perto. Adicione uma pitada das suas reflexões, dos seus sentimentos. Pode ter humor também”.

Segundo Luisa, escrever uma crônica é como conduzir uma boa conversa com o leitor.

“O leitor deve sentir que está batendo um papo com você. O tema do Concurso Cultural Jovem Jornalista deste ano é: ‘Se a Terra gritasse, o que ela diria?’. O planeta pede socorro, a sua criatividade pode ser a resposta”.

As dicas completas de todas as categorias estão disponíveis no perfil do Instagram @atardeeducacao.

Inscrições

Os interessados em participar do CCJJ 2025 podem se inscrever pelo site: jovemjornalista.atarde.com.br. Cada estudante poderá inscrever apenas um trabalho, em uma única categoria, sendo obrigatório o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a), que também será premiado(a).

A premiação contemplará as três melhores duplas (estudante e professor) de cada categoria. Os prêmios são:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Notebook + Troféu

Professor(a) - Hospedagem em hotel + Troféu

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Tablet + Medalha

Professor(a) - Notebook + Medalha

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Smartphone + Medalha

Professor(a) - Tablet + Medalha

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site oficial do concurso: jovemjornalista.atarde.com.br.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio da Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).