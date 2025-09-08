EDUCAÇÃO
Bahia Alfabetizada completa um mês com mais de 170 municípios integrados
No Dia Mundial da Alfabetização, programa estadual amplia ações para fortalecer o ensino
Por Redação
Nesta segunda-feira, 8, Dia Mundial da Alfabetização, o Programa Bahia Alfabetizada completa um mês de atividades com adesão de 178 municípios, segundo a Secretaria da Educação da Bahia (SEC). Desde o lançamento, a iniciativa vem apoiando prefeituras, professores e escolas na alfabetização de crianças, jovens e adultos em todo o Estado.
Entre as principais ações já realizadas estão a entrega de mais de 350 mil livros para auxiliar crianças a aprenderem a ler e escrever na idade adequada, representando um investimento de cerca de R$ 6 milhões. Também foram promovidos o I Ciclo Formativo dos Formadores Municipais e o I Ciclo Formativo dos Formadores Regionais, que capacitaram educadores para aplicar metodologias eficazes de alfabetização.
Programa Bahia Alfabetizada
Criado pela Lei nº 14.949/2025, o Programa atua em dois pilares:
- Eixo Criança, que garante a alfabetização de crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental;
- Eixo Paulo Freire, voltado à alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na idade escolar.
Além disso, o Bahia Alfabetizada estabelece um pacto de cooperação entre o Governo Estadual e os 417 municípios baianos, constitucionalmente responsáveis pela alfabetização, fortalecendo o direito à educação e garantindo que todos tenham acesso à aprendizagem básica.
Ações comemorativas
Para celebrar a data, a SEC promove atividades voltadas a professores e estudantes da rede estadual. Entre elas, o início do recebimento de relatos de experiência para a edição temática de 2026 dos Cadernos do Instituto Anísio Teixeira (IAT) – Alfabetizar com Sentido, que reunirá e compartilhará práticas de alfabetização desenvolvidas nos municípios e territórios baianos.
Outra ação é a entrega da coleção de livros "Alfabahia – Brincando com a Linguagem", destinada a alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. Os materiais estão sendo distribuídos em todo o Estado, passando pelos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) e chegando às secretarias municipais.
