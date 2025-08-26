Secretária da Educação da Bahia destaca obrigação dos 200 dias letivos

Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

"Melhorar os índice de alfabetização na Bahia, bem como as metas da Educação no Estado", essa foi a meta estabelecida pela secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, durante sua participação no seminário Bahia Alfabetizada, realizado nesta terça-feira, 26, na União dos Municípios da Bahia (UPB), que reuniu gestores de 348 municípios.

Rowenna afirmou que garantir os 200 dias letivos na rede pública de ensino, é uma obrigação. "A garantia dos 200 dias letivos, sobretudo na Educação Infantil é Lei, e é um direito do estudante. Peço a cada um dos prefeitos a ajuda neste sentido", disse.

O procurador geral do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Pedro Maia, destacou o papel do MP-BA na observação dos resultados.

"Uma criança de 7 anos que passa pelo segundo ano do ensino fundamental, sem ser alfabetizado é uma criança que perde o tempo ideal para esse objetivo. Vamos caminhar junto com os municípios da Bahia para reverter esse quadro", afirmou.

| Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM -BA), Marcus Presídio, reforçou que os recursos para os avanços na Educação da Bahia são suficientes e estão disponíveis.

"O recurso está aí e eu acho que o dever de casa começa quando nós do municípios, educadores, vamos analisar quanto foi repassado para tal município. A boa fiscalização do recurso público não é apenas se ele está sendo gasto de forma honesta, de forma correta, a boa fiscalização do recurso é se aquele recurso está chegando na ponta", finalizou.