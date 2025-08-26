Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OBJETIVO

Secretária da Educação da Bahia destaca obrigação dos 200 dias letivos

Rowenna Brito reforçou ainda que a alfabetização no tempo certo é meta da Educação na Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/08/2025 - 11:27 h | Atualizada em 26/08/2025 - 11:49
Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito
Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito -

"Melhorar os índice de alfabetização na Bahia, bem como as metas da Educação no Estado", essa foi a meta estabelecida pela secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, durante sua participação no seminário Bahia Alfabetizada, realizado nesta terça-feira, 26, na União dos Municípios da Bahia (UPB), que reuniu gestores de 348 municípios.

Rowenna afirmou que garantir os 200 dias letivos na rede pública de ensino, é uma obrigação. "A garantia dos 200 dias letivos, sobretudo na Educação Infantil é Lei, e é um direito do estudante. Peço a cada um dos prefeitos a ajuda neste sentido", disse.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ministro de Israel chama Lula de antissemita e apoiador do Hamas
Viatura da PM-BA capota e deixa policiais feridos
Como Thaciano e Jean Lucas influenciaram a chegada de novo goleiro ao Bahia

O procurador geral do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Pedro Maia, destacou o papel do MP-BA na observação dos resultados.

"Uma criança de 7 anos que passa pelo segundo ano do ensino fundamental, sem ser alfabetizado é uma criança que perde o tempo ideal para esse objetivo. Vamos caminhar junto com os municípios da Bahia para reverter esse quadro", afirmou.

Imagem ilustrativa da imagem Secretária da Educação da Bahia destaca obrigação dos 200 dias letivos
| Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM -BA), Marcus Presídio, reforçou que os recursos para os avanços na Educação da Bahia são suficientes e estão disponíveis.

"O recurso está aí e eu acho que o dever de casa começa quando nós do municípios, educadores, vamos analisar quanto foi repassado para tal município. A boa fiscalização do recurso público não é apenas se ele está sendo gasto de forma honesta, de forma correta, a boa fiscalização do recurso é se aquele recurso está chegando na ponta", finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Alfabetizada Educação Marcos Presídio Pedro Maia Rowenna Brito seminário UPB

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito
Play

Vídeo: irmãos cantores de arrocha morrem em acidente na Bahia

Secretária da Educação (SEC), Rowenna Brito
Play

Cemitério de cidade baiana tem caixões expostos em meio a matagal

x