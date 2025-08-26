Viatura da PM-BA capota e deixa policiais feridos

Viatura da PM-BA capota na BA-409. - Foto: Divulgação | PM

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia capotou nesta segunda-feira, 25, no Km 18 da BA-409, trecho que liga Conceição do Coité a Serrinha. O acidente aconteceu entre um posto da Polícia Rodoviária Federal, PRF de Bandiaçu e o povoado Mato Fino, em Serrinha.

De acordo com a PM-BA, haviam três policiais dentro da viatura, todos sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital.

O que causou o acidente?

Segundo a PM-BA, a viatura do 16º Batalhão da Polícia Militar, BPM, transitava pela BA-409, quando um outro veículo vinha na contramão de direção, o motorista da viatura conseguiu efetuar a manobra para evitar uma colisão frontal porém acabou perdendo o controle do mesmo.