POLÍCIA
Viatura da PM-BA capota e deixa policiais feridos
Acidente aconteceu na BA-409
Uma viatura da Polícia Militar da Bahia capotou nesta segunda-feira, 25, no Km 18 da BA-409, trecho que liga Conceição do Coité a Serrinha. O acidente aconteceu entre um posto da Polícia Rodoviária Federal, PRF de Bandiaçu e o povoado Mato Fino, em Serrinha.
De acordo com a PM-BA, haviam três policiais dentro da viatura, todos sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital.
O que causou o acidente?
Segundo a PM-BA, a viatura do 16º Batalhão da Polícia Militar, BPM, transitava pela BA-409, quando um outro veículo vinha na contramão de direção, o motorista da viatura conseguiu efetuar a manobra para evitar uma colisão frontal porém acabou perdendo o controle do mesmo.
