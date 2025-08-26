Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Viatura da PM-BA capota e deixa policiais feridos

Acidente aconteceu na BA-409

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/08/2025 - 10:04 h
Viatura da PM-BA capota na BA-409.
Viatura da PM-BA capota na BA-409. -

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia capotou nesta segunda-feira, 25, no Km 18 da BA-409, trecho que liga Conceição do Coité a Serrinha. O acidente aconteceu entre um posto da Polícia Rodoviária Federal, PRF de Bandiaçu e o povoado Mato Fino, em Serrinha.

De acordo com a PM-BA, haviam três policiais dentro da viatura, todos sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que causou o acidente?

Segundo a PM-BA, a viatura do 16º Batalhão da Polícia Militar, BPM, transitava pela BA-409, quando um outro veículo vinha na contramão de direção, o motorista da viatura conseguiu efetuar a manobra para evitar uma colisão frontal porém acabou perdendo o controle do mesmo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente pm-ba polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viatura da PM-BA capota na BA-409.
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Viatura da PM-BA capota na BA-409.
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

Viatura da PM-BA capota na BA-409.
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Viatura da PM-BA capota na BA-409.
Play

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador

x